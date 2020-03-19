為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　花蓮縣

武漢肺炎》花蓮縣政府今起禁公務員、學校行政人員出國

花蓮縣政府今宣布，即起縣府公務人員及學校行政人員，包括約用、約聘人員，也將一律禁止請假出國，並勸導盡量留在縣境內。 （記者王峻祺攝）

花蓮縣政府今宣布，即起縣府公務人員及學校行政人員，包括約用、約聘人員，也將一律禁止請假出國，並勸導盡量留在縣境內。 （記者王峻祺攝）

2020-03-19 12:46:40

［記者王峻祺／花蓮報導］武漢肺炎疫情延燒，全台陸續有縣市首長下令禁止公務人員出國，花蓮縣政府今宣布，即起縣府公務人員及學校行政人員，包括約用、約聘人員，也將一律禁止請假出國，並勸導盡量留在縣境內。

花蓮縣政府因應武漢肺炎疫情，擔心未來可能出現群聚感染風險，除擬訂「異地辦公」措施外，月底前也將由人事處先行試辦「居家辦公」，並實施可行性評估，再考慮是否擴大全面實施。

花蓮縣政府副秘書長兼發言人兼張逸華說，縣府昨發出公文，今起所有縣府公務人員，包括約用、約聘人員，一律禁止請假出國，以防疫為優先考量，並勸導盡量留在縣境內，若真要到外縣市，也應作好健康管理。

縣府目前也落實辦公廳舍防護，府內3棟大樓及府外均實施單一出入口門禁管制，關閉其他出入口，洽公民眾一律須從正門進出；另也備妥6處分區辦公地點，視疫情狀況啟動，隨時可開放進駐。

除了擬定「異地辦公」措施外，研擬中的員工申請居家辦公，月底前則先由人事處先行試辦，並預設資訊方面及電腦安全設定等各種狀況，有能力排除後再推行至其他局處。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》消基會：自助餐廳防疫不足 外食恐存在高風險
2020-03-19 12:44

武漢肺炎》消基會：自助餐廳防疫不足 外食恐存在高風險
超前佈署被質疑「威權搶功」？侯友宜：只是做好該做的事
2020-03-19 12:38

超前佈署被質疑「威權搶功」？侯友宜：只是做好該做的事
大型集團湧入林口 北客掀移居潮

大型集團湧入林口 北客掀移居潮
武漢肺炎》侯友宜：應禁第3級警告國家自由行、入境全面採檢
2020-03-19 12:36

武漢肺炎》侯友宜：應禁第3級警告國家自由行、入境全面採檢
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
花蓮縣今日熱門
2020-03-15 23:58

花蓮曳引車駕駛違規臨停路邊 23歲返家女追撞不治

2020-03-17 12:24

學生自歐洲返國後發燒採檢 東部某大學提升防疫層級

2020-03-17 16:46

下腹部傷口噴血亡疑遭動物攻擊 花蓮卓溪驚見台灣黑熊陳屍工寮 影片

2020-03-13 16:36

獨家》迎接「城際列車」花蓮港上岸 「英國貴婦」出馬測試北迴「臨港線」 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播