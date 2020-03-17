疑遭攻擊 花蓮卓溪鄉南安發現黑熊屍體

卓溪南安部落族人上午在友善耕作水田旁邊的工寮，發現死亡黑熊，腹部有大面積開放傷口，疑似被動物啃咬。（林務局提供）

2020-03-17 12:59:52

［記者花孟璟／花蓮報導］卓溪鄉黑熊巡守隊今天上午向林務局花蓮林區管理處通報，上午發現一頭成年台灣黑熊陳屍南安田區的工寮旁邊，已氣絕多時，經檢查牠耳朵沒有研究人員繫的耳標、四肢腳趾都完整無缺，但下腹部卻有大面積開放傷口、臟器外露，目前懷疑是被其他黑熊或動物攻擊、或是死亡後才被其他動物啃咬屍體，目前已送往位於淡水的家畜衛生試驗所進行剖檢。

花蓮林管處表示，今早8時20分林務局接獲巡守隊通報，在南安田區一處農田工寮旁，發現倒地死亡的黑熊。通報的巡守隊員告訴林務局，發現地點是南安部落的友善田區，採用友善土地的耕作沒有用藥，因此野生動物多樣豐富，常有水鹿、野豬及山羌等動物到田裡覓食；而死亡黑熊腹部有大面積的動物啃咬痕跡，但無法確認是生前受攻擊或死後被啃咬，須等候解剖化驗釐清。

林務局今上午立即啟動「臺灣黑熊風險管理與救傷SOP」，由巡守隊協助將屍體後送淡水家畜衛生試驗所進行解剖及檢驗，以了解確切死因。林管處表示，南安部落連續多次發現黑熊後，特別輔導部落組織南安黑熊巡守隊，由在地布農族人一同加入守護黑熊的行列，近年與卓溪鄉巡守隊積極守護黑熊，雙方建立良好管理SOP模式，今日通報動物雖已死亡，仍透過通報系統聯繫專家立即進行鑑識與後續相關處理。

死亡黑熊的四肢腳掌腳趾都完整。（林務局提供）

南安部落17日上午被農民發現有黑熊陳屍工寮旁，牠的頭部疑似有遭到動物攻擊的傷口，耳朵沒有耳標。（林務局提供）

南安部落上午發現死亡黑熊，腹部有大面積開放傷口，疑似被動物啃咬。（林務局提供）

成年台灣黑熊倒地死亡的卓溪鄉南安部落工寮，旁邊就是林地，附近常有野生動物出現覓食。（林務局提供）

南安部落的黑熊巡守隊今天發現成年黑熊倒在工寮旁，黑熊看起來已有年紀。（林務局提供）

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