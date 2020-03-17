學生自歐洲返國後發燒採檢 東華大學提升防疫層級

國立東華大學今天起對校外訪客全面量體溫。（記者花孟璟攝）

2020-03-17 12:24:49

［記者花孟璟／花蓮報導］衛福部疾管署本月7日公告將德國、法國、西班牙的防疫旅遊等級直接升至第二級警示（目前已提升至第三級警告），花蓮東華大學一名學生到德國交換，聽到消息6日提前一天回台，但16日卻發燒就醫，由於這段時間該生都正常到校上課，而東華大學今天起也提高至一級防疫層級，全面對入校訪客量體溫。

東華大學副校長徐輝明說，校園各項防疫措施積極進行中，目前最擔心是該校有一名學生到德國交換學生，因為是在衛福部疾管署本月7日公告將德國、法國、西班牙的防疫旅遊等級，直接提升到第二級警示之前返台，因此該生返校後無須自主健康管理，都正常到學校上課，不料該生昨天出現發燒送醫，讓學校如臨大敵。徐輝明說，目前正等候該生病毒採驗結果，須連續二次都驗出陰性才算「警報解除」！

徐輝明說，本月7日以後，歐洲除了義大利外的各國是列一、二級旅遊警示區，返台後須自主健康管理，今天起改列為三級旅遊警示，回國須居家檢疫，然而，7日至16日這段時間回國的學生，戴口罩仍可到校上課，教育部並沒有限制，但教育部昨天16日才通知學校可強制要求自主健康管理學生不到校上課。

國立東華大學校地開闊、景色優美，經常吸引遊客到訪，不過校方早在上月28日起，即已謝絕「非公務行程」遊覽車入校。校方今起啟動武漢肺炎一級疫情中心開設，上午8時起，校方依「防疫管制期間訪客洽公、人員出入及校門人車通行管制原則」，進入校園的校外訪客全面量體溫，該校二個校門只開放「大學門」給訪客進出，有東華車輛識別證的車輛則是二處校門都可自由通過。

由於學校人力有限，學校職員得排班到校門口執行量體溫工作，副校長徐輝明今早排第一班上午8點到10點的輪值，徐輝明說，大部分入校訪客都配合停車量體溫，但有少數車子卻直接闖入，不願配合，都已被校門口監視器拍下「留底」；而一旦校外訪客體溫超過37.5度，將禁止入校並作紀錄。

至於校園內教職員工也每日於宿舍、各教學大樓實施上午8點到17點的全面量體溫入口管制，如有教職員發燒除了應立即戴口罩就醫，發燒師生也應上網自主填報，學校衛生保健組也將介入關懷及風險評估。

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國立東華大學16日有一名德國返台學生發燒，校方今天起提高至一級防疫層級。（圖片學生非當事學生，記者花孟璟攝）

國立東華大學校園各大樓入口都進行體溫管制。（記者花孟璟攝）

國立東華大學開學後發給學生體溫卡片，貼在額頭就能量額溫，如有發燒需立即通報。（記者花孟璟攝）

國立東華大學景觀優美，常有遊覽車載遊客來「觀光」，上月28日起已經不讓非公務參訪的遊覽車進入學校。（記者花孟璟攝）

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