不准笑！搶匪「仆街」畫面瘋傳 苦主原來是他...

近期一段花蓮搶匪「仆街」影片瘋傳，原來苦主是現役員警，搏命演出只為加強民眾防搶意識。（圖取自臉書 NPA署長室）

2020-01-14 20:14:02

〔即時新聞／綜合報導〕春節將近，全台警局著手加強節日安全維護，展開「防搶演練」。近日網路上一段「搶劫」影片瘋傳，竟是因為片中「搶匪」褲子沒穿好，頻頻拉褲頭、動作滑稽，逃逸時甚至當場「仆街」，令網友大笑。警政署今（14）日回應表示，此為花蓮縣警察局新城分局的防搶演練，演員更是由現役員警「無劇本」搏命演出，雖然不專業，但若能提升防搶意識、增進社會各界合作，就可以讓民眾「受用無窮」。

據影片內容，只見2名搶匪衝進花蓮縣「新秀地區農會」，其中1人身材魁梧但衣不合身，褲子太鬆讓他露出股溝，頻頻拉褲遮掩，逃逸時甚至當場在柏油路上「仆街」，摔了一大跤，爆笑畫面令網友瘋傳。

原來這段影片是「花蓮縣警察局新城分局」的防搶演練，事後出演「假搶匪」的苦主，同時也是現役員警受訪表示，因為這次防搶演練是沒有劇本的自由發揮，他賣力演出之下不小心在農會門口摔倒。被問到身體有沒有受傷？他說「不要緊啦！希望加深『防搶』概念」，也歡迎大家到花蓮享受「好山好水」。

警政署署長也透過臉書專頁「NPA署長室」表示，雖然演員不專業，演練方式也有進步空間，但若能因此增強金融機構與警局合作、喚起民眾對財物防搶的安全意識，那就能夠讓人「受用無窮」了。

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