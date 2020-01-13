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蘇花改提高速限？ 公路總局：暫估半年後提出評估

蘇花改6日全線通車，因長隧道速限60公里、仁水隧道50公里，遭用路人質疑「不合理」，表示開到會讓人想「盹龜（打盹）」。（記者王峻祺攝）

蘇花改6日全線通車，因長隧道速限60公里、仁水隧道50公里，遭用路人質疑「不合理」，表示開到會讓人想「盹龜（打盹）」。（記者王峻祺攝）

2020-01-13 14:55:03

［記者王峻祺／花蓮報導］蘇花改6日全線通車，由於長隧道速限60公里、仁水隧道50公里，遭用路人質疑「不合理」，表示開到會讓人想「盹龜（打盹）」。公路總局第四區養護工程處長李順成今受訪時說，暫估半年後等大貨車全線通車，再邀集專家學者評估是否調整蘇花改速限。

蘇花改全線速限40至60公里，蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水等3路段的長隧道速限60公里，其中仁水隧道因開放機慢車通行，速限50公里。其他隧道及隧道兩側端點速限為40公里、車輛高度限制4.6公尺。

自6日通車後，首日超速罰單飆出74張，更有自小客車時速高達97公里，將省道當國道開遭罰，不少用路人更反映因隧道內速限低，若又遇到龜速車，實在讓人開到想「盹龜（打盹）」，大呼好危險。

公路總局第四區養護工程處長李順成說，短期內不會有蘇花改速限提高的可能性，提高速限不僅軟硬體需評估，還要提報環差，過去蘇澳至東澳曾找過專家研議，但學者建議等到全線通車後再一次評估。

他說，蘇花改設計速率是時速80公里，目前營運設定為60公里，因兩端閘道口的地方設計，速限沒有那麼高，若把速限提升，用路人到閘道時還是必須要降速，高低速限轉換容易發生事故。

李順成強調，目前傾向等到全線大貨車都通車後，再一次邀請專家學者進行整體評估，預計約3至6個月後。由於蘇花改剛通車，長隧道行車枯燥，提醒用路人注意安全「睡飽再出發。」除建議事前了解行車路線，也可下載幸福公路App，提供語音導航及即時路況查詢。

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