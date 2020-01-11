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首頁　>　花蓮縣

花蓮投開票所晚間8點半開票完畢 通報2起違規

第15任正副總統投票率及第10屆區域立委，花蓮投票率分別為69.48％及71.39％。324個投開票所約在晚間8點29分開票完畢，今共發生2起違規事件，已依法通報裁罰。 （記者王峻祺攝）

第15任正副總統投票率及第10屆區域立委，花蓮投票率分別為69.48％及71.39％。324個投開票所約在晚間8點29分開票完畢，今共發生2起違規事件，已依法通報裁罰。 （記者王峻祺攝）

2020-01-11 23:15:04

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣2020年選舉人數，總統部分是26萬9千558人、區域立委為19萬7千162人，其中首投族約4千1百多人。第15任正副總統投票率及第10屆區域立委，花蓮投票率分別為69.48％及71.39％。全縣324個投開票所中，約在晚間8點29分全數開完，今共發生2起違規事件，已依法通報裁罰。

第15任總統大選結果由民進黨蔡英文當選。花蓮全縣總投票數（投票率）為187293萬票（69.48％）。民進黨蔡英文66509票、得票率35.9097％；國民黨韓國瑜111834票、得票率60.3816％；親民黨宋楚瑜6869票、得票率3.7087％。

第10屆花蓮區域立委選舉結果由無黨籍傅崐萁當選。全縣投票數（投票率）為140760萬票（71.39％）。無黨籍傅崐萁64060票、得票率45.96％；民進黨蕭美琴56485票、得票率40.53％；國民黨黃啟嘉17507票、得票率12.56％。

花蓮區域立法委員選舉，全縣13鄉鎮市投票率最高為花蓮市的73.98％、其次為吉安鄉的73.04％，最低為萬榮鄉的58.6％。

花蓮324個投開票所中，第189號投開票所，有選民因蓋錯政黨票反映更換，得知無法重蓋後，當場撕毀政黨票；第292投開票所，則有民眾攜帶手機進入投開票所投票。

花蓮縣選舉委員會表示，依《公職人員選舉罷免法》規定，故意撕毀選票或將選舉票以外之物投入票匭，處新台幣5千元以上、5萬元以下罰鍰；攜帶手機最重可處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣3萬元以下罰金。

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