為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　花蓮縣

再推國6貫穿中央山脈 傅崐萁：「300度一樣可以穿越」

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，前花蓮縣長傅崐萁受邀參加力推國道6延伸花蓮。（記者王錦義攝）

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，前花蓮縣長傅崐萁受邀參加力推國道6延伸花蓮。（記者王錦義攝）

2019-11-10 15:08:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，現場提供5000份，由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，免費讓民眾品嚐。前花蓮縣長傅崐萁受邀參加，致詞時力推國道六貫穿中央山脈。他說，現在世界科技的技術，300度（溫度）一樣能夠穿越。

傅崐萁說，花蓮大家都想來，但是火車票買不到，昨天鐵路又斷線，花蓮不只要安全回家的路，還要產業進出的路，南投到花蓮就只剩下20幾公里的路，裡面確實有80幾度的溫泉，但現在世界科技的技術，300度（溫度）一樣可以穿越隧道，連北極、太平洋海底，地下都能夠打隧道，區區20幾公里卻不能打通？

傅崐萁強調說，蘇花改二期，現在民進黨政府講「蘇花安」就是不肯講二期，到了選舉才在講蘇花安，「我講了多少年？」，當初2016提環島高速公路，還被罵錢坑，對企業家、投資者來講，都需要一條便捷的交通，才能夠讓產業發展，不只蘇花改二期，國道六打通延伸花蓮、環島高速公路，這些都要來做。

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，現場提供5000份，由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，免費讓民眾品嚐。（台開集團提供）

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，現場提供5000份，由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，免費讓民眾品嚐。（台開集團提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國6延伸花蓮？林佳龍：技術克服不排除 要跟環境永續共存
2019-10-30 20:55

國6延伸花蓮？林佳龍：技術克服不排除 要跟環境永續共存
不鬆口參選立委 傅崐萁反拱郭台銘當行政院長
2019-10-26 17:37

不鬆口參選立委 傅崐萁反拱郭台銘當行政院長
單元三鑽石綠廊「大境豐藝」更勝七期地段價值

單元三鑽石綠廊「大境豐藝」更勝七期地段價值
夫選立委？徐榛蔚稱支持做任何事 傅崐萁笑：她我太太啊！
2019-10-26 15:54

夫選立委？徐榛蔚稱支持做任何事 傅崐萁笑：她我太太啊！
力挺兄弟做事！ 傅崐萁挺韓勤走各縣市
2019-09-25 14:57

力挺兄弟做事！ 傅崐萁挺韓勤走各縣市
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

網友回應

花蓮縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播