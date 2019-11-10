再推國6貫穿中央山脈 傅崐萁：「300度一樣可以穿越」

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，前花蓮縣長傅崐萁受邀參加力推國道6延伸花蓮。（記者王錦義攝）

2019-11-10 15:08:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，現場提供5000份，由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，免費讓民眾品嚐。前花蓮縣長傅崐萁受邀參加，致詞時力推國道六貫穿中央山脈。他說，現在世界科技的技術，300度（溫度）一樣能夠穿越。

傅崐萁說，花蓮大家都想來，但是火車票買不到，昨天鐵路又斷線，花蓮不只要安全回家的路，還要產業進出的路，南投到花蓮就只剩下20幾公里的路，裡面確實有80幾度的溫泉，但現在世界科技的技術，300度（溫度）一樣可以穿越隧道，連北極、太平洋海底，地下都能夠打隧道，區區20幾公里卻不能打通？

傅崐萁強調說，蘇花改二期，現在民進黨政府講「蘇花安」就是不肯講二期，到了選舉才在講蘇花安，「我講了多少年？」，當初2016提環島高速公路，還被罵錢坑，對企業家、投資者來講，都需要一條便捷的交通，才能夠讓產業發展，不只蘇花改二期，國道六打通延伸花蓮、環島高速公路，這些都要來做。

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，現場提供5000份，由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，免費讓民眾品嚐。（台開集團提供）

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