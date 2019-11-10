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花蓮首屆1111筷子節 推韭菜滷肉飯當在地美食

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，台開集團董事長邱復生希望打造專屬花蓮東方美食文化。（記者王錦義攝）

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，台開集團董事長邱復生希望打造專屬花蓮東方美食文化。（記者王錦義攝）

2019-11-10 12:16:19

〔記者王錦義／花蓮報導〕台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，現場提供5000份，由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，免費讓民眾品嚐。台開集團董事長邱復生說，雙11有兩個代表新意義，第一個11是慶吉安米每年11月豐收，第二個11是「箸」，一雙筷子如同11的具體意象，希望打造專屬花蓮東方美食文化。

吉安鄉農會總幹事張德奇說，花蓮縣吉安鄉有四寶「吉安米、芋頭、韭菜、龍鬚菜」，均仰賴源自於3605公尺高，60公里遠的奇萊山脈完全無汙染的純淨山泉水灌溉，如此得天獨厚、純淨的農業發展條件，透過在地農民耕耘灌溉，孕育出最優質的吉安米，其中「吉野一號米」曾於昭和二年間進貢日本天皇，米粒大、晶瑩透亮、有彈性的特色深受天皇喜愛，又被稱為「天皇米」。

另外，吉安鄉白頭韭菜在栽培過程中使用「木屑」蓋住根部，因此雪白莖部如纖纖玉腿。張德奇說，吉安鄉為全台灣芋頭四大產區之一，口感香Q鬆軟綿密，厚實香味，形狀似成熟的檳榔種子，因此又稱之為檳榔心芋；而吉安龍鬚菜色澤翠綠、口感鮮嫩多汁，供應到全台各地，佔大台北區供應量市佔率99％，吉安鄉可說是台灣龍鬚菜的故鄉。

張德奇說，由吉安盛產的作物創作出來的韭菜滷肉飯，把台灣傳統美食滷肉飯，旁邊佐以一點由韭菜拌炒的醬料，二者味道搭配起來相當美味可口，再搭配熱炒龍鬚菜、炸芋泥丸，就可以形成一道完全由在地生產的套餐，希望能形成花蓮吉安的特色小吃。

台開集團指出，即日起到17日，現場天天有吉安米飯相關市集，16日更有「大胃王」比賽，年滿20歲就可到指定網址報名參加，比賽誰能在10分鐘內吃掉最多的韭菜滷肉飯，當天有兩梯次比賽，每梯次各限定30人報名，60人中取總成績前三名，第一名可獲得最高5000元新天堂樂園購物金，第二名3000元，第三名1000元。

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，台開集團董事長邱復生希望打造專屬花蓮東方美食文化。（記者王錦義攝）

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，台開集團董事長邱復生希望打造專屬花蓮東方美食文化。（記者王錦義攝）

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，現場提供5000份，由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，免費讓民眾品嚐。（記者王錦義攝）

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，現場提供5000份，由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，免費讓民眾品嚐。（記者王錦義攝）

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，現場提供5000份，由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，免費讓民眾品嚐。（記者王錦義攝）

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，現場提供5000份，由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，免費讓民眾品嚐。（記者王錦義攝）

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，現場提供5000份，由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，免費讓民眾品嚐。（記者王錦義攝）

台灣第一屆「1111筷子節」今早在花蓮新天堂樂園登場，現場提供5000份，由吉安米與韭菜烹炒的韭菜滷肉飯，免費讓民眾品嚐。（記者王錦義攝）

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