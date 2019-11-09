阿美族家屋獲獎500萬 花蓮永豐國小擬再擴增原民教育場域

花蓮縣永豐國小今年因投入傳統阿美族家屋重建，以天然資材完成2座「全自然」建築，獲頒教育部第2屆「原住民重點學校新校園運動」績優學校。（永豐國小校長伍玉成提供）

2019-11-09 16:52:24

［記者王峻祺／花蓮報導］教育部公布第2屆「原住民重點學校新校園運動」績優學校得獎名單，花蓮縣永豐國小今年因投入傳統阿美族家屋重建，以天然資材完成2座「全自然」建築，並作為「部落教室」，用心將原民文化內涵融入校園空間改造，獲頒第一組、第一級績優，獎金新台幣500萬元。

教育部國民及學前教育署，舉辦原民重點學校新校園運動，第一階段補助各校30萬元，全台有96校獲補助，初審篩選出39所績優學校進入第二階段，並分3組評審，每組選出1個第一級、3個第二級、4個第三級及5個佳作，依序頒發500萬、300萬、200萬及100萬元獎金；其中花蓮永豐國小獲得第一級績優。

永豐國小去年先獲經費補助後，隨即投入傳統家屋重建，耗時3個多月，師生以樹幹取代鋼筋，黃藤、木樁作為釘子、茅草覆蓋屋頂，終於完成阿美族聚會所、廚房等2座「全自然」建築，並作為「部落教室」使用，還邀耆老入校為師，傳承文化。

校長伍玉成說，感謝部落族人全力支持，師生跟著族人搭建房舍，是體驗傳統文化的實踐過程，家屋落成更是責任的開始，未來會持續爭取經費，擴增阿美族傳統文化的教育場域。

他說，未來學校的原住民教育不只會在校園內進行，也將與社區部落結合，500萬元獎金會陸續與族人討論如何運用，初步計畫把傳統家屋建置得更完善，並在一旁搭建廁所供民眾使用，校門口還會建置入口意象，再搭起原民風的候車亭，融入更多原民文化內涵、部落意象與特質等。

花蓮今年共有6校獲獎，除永豐國小獲全國第一級外，光復鄉太巴塱國小、豐濱鄉豐濱國小、秀林鄉西寶國小、富世國小也獲第三級，豐濱鄉港口國小則得到佳作。

部落族人協助永豐國小興建傳統阿美族家屋。（永豐國小校長伍玉成提供）

花蓮永豐國小學童在傳統家屋裡學習生火。（永豐國小校長伍玉成提供）

永豐國小傳統家屋的屋頂是用茅草覆蓋。（永豐國小校長伍玉成提供）

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