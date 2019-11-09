花蓮踩街盛事11月下旬登場 最遠來自日本盛岡山

日本盛岡山車預計來台的遊行陣仗。（花蓮縣政府提供）

2019-11-09 14:42:24

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣11月下旬好熱鬧！22日晚間起，境內最大媽祖廟港天宮，首度邀請苗栗通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖，展開3天2夜遶境進香，雙女神「同框」消息一出，已吸引全台信眾預約住宿朝聖；23日還有來自日本盛岡山車，將連同在地44支隊伍踩街遊行，並結合溫泉季掀起太平洋溫泉花車嘉年華序幕，縣府預估將為花蓮旅遊淡季帶來可觀人潮。

花蓮港天宮11月舉辦36週年宮慶，22日邀請拱天宮白沙屯媽祖首度到花蓮，展開3天2夜遶境進香，雙女神「同框」將遶行花蓮、吉安、壽豐、鳳林等鄉鎮市，路線圖因提早曝光，讓許多媽祖粉絲預先訂下週邊廟宇的香客大樓及旅宿，想與女神同行。

「太平洋溫泉花車嘉年華」則在23日揭幕，當日將有來自日本盛岡山車共襄盛舉，加上在地44支踩街隊伍，預計嗨翻花蓮鬧區街道，縣府也啟動溫泉專車及舉辦盛岡一口麵PK花蓮扁食大賽活動，預計可吸引哈日、泡湯迷及親子造訪花蓮。

縣長徐榛蔚說，日本盛岡山車4度造訪花蓮，今年更結合溫泉嘉年華方式擴大辦理，將花車觀光效益從花蓮北區延伸至中南區，也把花蓮與日本盛岡山的美好分享給全世界的好朋友。

縣府觀光處代理處長張志翔說，日本盛岡市也首度將傳統舞蹈三颯舞帶到花蓮，三颯舞主要是由18到20歲的年輕女性擔任舞者，由笛子、太鼓等樂器組合的大型舞團，縣府目前已訓練花蓮在地學子與日方交流，預計組成55人大型遊行隊伍，場面壯觀可期。

張志翔說，23日除邀遊客賞美景、泡暖湯外，也可參與嘉年華會，踩街將從下午5點持續至晚上9點半，由星空煙火秀啟動，閉幕則加碼16吋大型焰火，接續為花蓮溫泉季打開國際能見度。

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日方105年在花蓮的精采演出。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣「太平洋溫泉花車嘉年華」將在23日揭幕，當日會有來自日本盛岡山車共襄盛舉，加上在地44支踩街隊伍，預計嗨翻花蓮鬧區街道。（花蓮縣政府提供）

花蓮23日有來自日本盛岡山車，將連同在地44支隊伍踩街遊行，並結合溫泉季掀起太平洋溫泉花車嘉年華序幕，縣府預估將為花蓮旅遊淡季帶來可觀人潮。 （花蓮縣政府提供）

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