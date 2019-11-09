菲籍船員外海遭燙傷 花蓮海巡接駁送醫

菲籍船員昨晚在外海遭燙傷，花蓮海巡接獲通報後趕至接駁送醫。（花蓮海巡提供）

2019-11-09 12:53:11

［記者王峻祺／花蓮報導］27歲菲律賓籍船員，昨晚在賴比瑞亞籍「E.R.BAYONNE」貨輪上操作機器時，右大腿不慎遭燙傷，因極度疼痛幾乎無法行走，需要就醫治療，海洋委員會海巡署艦隊分署第六（花蓮）海巡隊接獲通報後，頂著大浪疾馳至外海，將傷患從約5層樓高的貨輪接駁至巡防艇，急送回港就醫，經治療後無礙。

花蓮海巡隊長賀華傑說，昨晚7時49分接獲花蓮港務信號台通報，指賴比瑞亞籍「E.R.BAYONNE」貨輪在距花蓮港26浬處，因船員操作機器時，大腿不慎遭燙傷急需救援後，隨即調派10人一艇，疾馳至花蓮溪外2.2浬處，與貨輪會合。

他說，由於東北季風當時風浪很大，陣風9級，浪高約2至3公尺，加上深夜能見度很差，海巡人員冒著風險，操控巡防艇貼近貨輪左舷，架梯讓船員從約15公尺高的貨輪，下到巡防艇，花了約半小時接駁，再疾馳返港。

巡防艇約深夜11時22分泊靠花蓮港24號碼頭，傷患交由花蓮港務消防隊救護車送到慈濟醫院救治，經查傷勢為二度燙傷，經治療後暫無大礙。

菲籍船員經查傷勢為二度燙傷，經治療後暫無大礙。 （花蓮海巡提供）

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