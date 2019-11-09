LAVA鐵人賽明登場 花蓮港首度開放選手游泳

LAVA Tri鐵人三項系列賽每屆均吸引各地鐵人三項好手參加，明早賽事將在花蓮登場。（台灣鐵人三項公司提供）

2019-11-09 11:40:47

［記者王峻祺／花蓮報導］「2019 LAVA TRI鐵人賽花蓮站」明（10日）登場，連同小鐵人共計千名選手參賽，賽域包括花蓮國際商港、美崙田徑場等地，其中花蓮港更是首度開放選手進行游泳項目，規格等同國際級日本橫濱港的ITU世界巡迴賽，備受三鐵界關注；明晨6時開賽後，賽道沿線也將會彈性交管，敬請用路人提早改道。

今年LAVA鐵人花蓮賽事，最大特色就是首次在台灣國際商港進行游泳項目，主辦方還首創50.3公里（游泳300公尺、自行車40公里、跑步10公里）賽制，游泳只需游300公尺，鼓勵更多從事單項運動，如路跑或單車民眾一起體驗三鐵魅力。

賽事規格也等同國際級日本橫濱港的ITU世界巡迴賽，其中自行車賽道會沿著濱海公路往新城後折返，自行車選手將經過七星潭風景區，欣賞海天一線的太平洋美景；路跑賽道則會經過曙光橋後往北濱公園前進，跑過昔日花蓮八景之一「築港歸帆」，馳騁在林蔭賽道間。

花蓮縣長徐榛蔚說，感謝台灣港務公司花蓮分公司大力支持，開放花蓮港舉辦鐵人三項賽，將賽事規格直接升等至國際等級，今年也鼓勵花蓮在地學童參加小鐵人賽事，約有300人報名參賽，連同大鐵人賽事，共計千名選手挑戰。

台灣鐵人三項公司總經理鄭世奇表示，明上午共分3種賽制，分別是50.3公里個人組、51.5公里個人組及接力組及53公里鐵人二項賽；下午則會進行小鐵人賽事，游泳在亞緻運動會館開場，終點則和大鐵人一樣設在美崙田徑場。

他說，為提高賽事安全至國際等級，明早賽事期間包括港口路、海岸路、台9線南三棧至草林區間南往北2線道都會封閉，作為自行車賽道，其中北往南向為車輛雙向調撥車道，敬請民眾注意道路管制狀況，提早改道。

「重訓女神」梁子淇（左）擔任LAVA鐵人三項花蓮賽事推廣大使，與花蓮縣長徐榛蔚一起鼓勵更多女性朋友投入鐵人三項。（台灣鐵人三項公司提供）

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