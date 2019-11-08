12強一戰成名！ 張奕凱旋回花蓮故鄉祭祖

25歲旅日投手張奕率隊完封委內瑞拉，替台灣拿下前進東京重要一勝，今天返鄉花蓮祭祖，受到族人簇擁喝采，縣長徐榛蔚也到場致意，頒發台灣之光賀匾。（花蓮縣政府提供）

2019-11-08 21:45:39

〔記者王峻祺／花蓮報導〕25歲旅日投手張奕率隊完封委內瑞拉，為台灣拿下前進東京重要一勝，他今天返回故鄉花蓮祭祖，族人熱情簇擁喝采，花蓮縣長徐榛蔚也到場致意，頒發「台灣之光」賀匾、致贈原住民勇士山豬牙項鍊，預祝台灣隊前進東京6強複賽，能擊敗強敵，贏得奧運門票！

台灣隊投手張奕6日先發7局無失分，率台灣隊以3：0完封委內瑞拉，繳出7局無失分精彩好投，讓台灣球迷欣喜若狂。國中畢業後就到日本的張奕，難得返回花蓮萬榮鄉西林村老家，今天特地凱歸祭祖，分享自己為國爭光的好表現。

張奕的父親張正昌是萬榮鄉太魯閣族人，母親是台東阿美族人，表哥則是旅日好手陽岱鋼。他高中就到日本發展，加盟日職歐力士隊後，去年棄打從投，一路表現亮眼，備受日媒關注，今年8月在歐力士初登板就技驚四座奪勝，成為日職史上首位育成野手出身的勝利投手。

張奕今天返鄉祭祖，受到族人簇擁喝采，還被圍著索取簽名球，花蓮縣長徐榛蔚傍晚也登門致賀，送上「台灣之光」賀匾，致贈原住民勇士山豬牙項鍊，讚揚張奕在投手丘的好表現，不僅是花蓮之光、西林之光，更是台灣之光。

徐榛蔚說，花東2縣向來是台灣棒球國手的搖籃，這次台灣隊25人名單中，就有江少慶、林立、張奕、林凱威、陳鴻文、陳俊秀、林鋅杰及王威晨等8人是花蓮子弟，花蓮人與有榮焉，預祝複賽再退勁敵，取得前進明年東京奧運的門票。

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