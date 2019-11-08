東區老人之家日照中心揭牌 提供3鄉鎮市長者日間照顧

衛生福利部東區老人之家今舉行「日照中心」揭牌，提供花蓮市、新城鄉及吉安鄉社區長者日間照顧，衛福部長陳時中（中）受邀出席。（記者王峻祺攝）

2019-11-08 19:52:19

［記者王峻祺／花蓮報導］衛生福利部東區老人之家今舉行「日照中心」揭牌，提供花蓮市、新城鄉及吉安鄉社區長者日間照顧，初期服務名額共計16名，未來可加收至30人。衛福部長陳時中致詞時表示，再過5、6年台灣就是超高齡社會，現在是積極備戰期，一定要佈建好長照服務網絡。

衛福部東區老人之家目前住宿型長者約達180多人，配合中央長照2.0政策及前瞻計畫，今年針對失智及輕度失能長者開設「日照中心」，11月正式啟用，目前已有8人申請，今舉行揭牌儀式，衛福部長陳時中、縣長徐榛蔚、立委蕭美琴等人受邀出席。

陳時中說，上任3年來造訪花蓮約10次，其中老人之家就來過2次，期間不斷爭取資源進駐花蓮，讓東部縣市也能與西部享有同樣待遇，由於再過4、5年台灣將面臨超高齡社會，現在是備戰期，長照政策不能再拖，更需要藉重第1線人員的經驗，改善系統、創新制度，提高服務品質，讓長者得到更多照顧。

蕭美琴說，過去和擔任立委的縣長徐榛蔚，努力爭取前瞻基礎建設計畫經費，推動長照政策，在中央和地方努力下，花蓮基層長照據點現已達100多個，其中日照中心更是推動長輩照顧上的重要進展，感謝衛福部挹注花蓮，未來期望能優先獲得更多經費，針對花蓮新建社區據點設施進行硬體建置。

衛福部東區老人之家主任宋冀寧說，老人之家成立迄今71年，是東部地區服務照顧弱勢長輩的公立機構，負有一定任務及使命，同時也是長照服務網絡的重要一環。

他說，配合總統蔡英文長照服務10年計畫2.0延伸至住宿式機構，今年由東老建置「日照中心」，真正落實社區照顧功能，讓有需求長者能在熟悉的社區獲得更適切服務，家庭照顧者的壓力及負擔也能獲得紓解，未來預計規劃串聯在地資源，辦理健康促進、延緩失能等課程，提供長輩更多元服務，相信在服務啟動後，能讓花蓮長照資源佈建更加緊密。

衛福部長陳時中（左二）參觀東區老人之家「日照中心」。（記者王峻祺攝）

衛生福利部東區老人之家今舉行「日照中心」揭牌，東老長者受邀上台表演，展現長者熱情活力的一面。（記者王峻祺攝）

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