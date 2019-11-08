賣白飯及鴨蛋 這間便利商店店員不喊「歡迎光臨」

花蓮市公所今終結43年不便，正式啟用市殯首間便利商店，但礙於營業場所的特殊性及習俗，店員不喊「歡迎光臨」。（花蓮市公所提供）

2019-11-08 15:12:58

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市立殯儀館自民國65年啟用迄今，均未設立販賣部，最近1間商店還距離1公里遠，市公所今終結43年不便，正式啟用市殯首間便利商店，但礙於營業場所的特殊性及習俗，店員不喊「歡迎光臨」，「不歡迎商店」背後隱藏一份同理心，被民眾認為是貼心之舉。

2年前實施醫殯分流後，花蓮市立殯儀館每月平均入館亡者由65件增加至92件，市公所估計弔唁治喪民眾每月高達10萬人次，目前除保持原有治喪服務外，今年為提升服務品質，還設置能提供500多種商品的便利商店。

花蓮市長魏嘉賢說，市殯在民國65年啟用，近年有不少家屬反映，是否可以在館內設置商店，因距離最近店家還要1公里遠，相當不便，尤其館外道路車流眾多，也曾發生家屬為買用品發生車禍憾事，考量整體需求並突破相關法規後，首度在市殯內引進便利商店。

花蓮市公所殯葬所長陳柏欣說，便利商店礙於營業場所的特殊性，店員不喊「歡迎光臨」及「謝謝光臨」，還請民眾見諒，另考量無障礙需求，階梯處旁設有愛心鈴，有需求者只要一按，店長陳岸燕即可到旁服務。

魏嘉賢說，殯儀館多半給人莊嚴肅穆印象，近年市殯進行多項改革，增添人文關懷，為悲傷環境注入溫暖，便利商店的進駐，不僅滿足民眾需求，也因改變殯葬文化，提升服務品質，營業時間更配合治喪民眾需求，自清晨6點半延長至晚上10點，為因應祭拜習俗，也販售白飯及鴨蛋，提供有特殊需求者購買。

花蓮市殯便利商店今早正式啟用。（花蓮市公所提供）

花蓮市殯便利商店今啟用。（花蓮市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法