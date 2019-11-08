為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　花蓮縣

賣白飯及鴨蛋 這間便利商店店員不喊「歡迎光臨」

花蓮市公所今終結43年不便，正式啟用市殯首間便利商店，但礙於營業場所的特殊性及習俗，店員不喊「歡迎光臨」。（花蓮市公所提供）

花蓮市公所今終結43年不便，正式啟用市殯首間便利商店，但礙於營業場所的特殊性及習俗，店員不喊「歡迎光臨」。（花蓮市公所提供）

2019-11-08 15:12:58

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市立殯儀館自民國65年啟用迄今，均未設立販賣部，最近1間商店還距離1公里遠，市公所今終結43年不便，正式啟用市殯首間便利商店，但礙於營業場所的特殊性及習俗，店員不喊「歡迎光臨」，「不歡迎商店」背後隱藏一份同理心，被民眾認為是貼心之舉。

2年前實施醫殯分流後，花蓮市立殯儀館每月平均入館亡者由65件增加至92件，市公所估計弔唁治喪民眾每月高達10萬人次，目前除保持原有治喪服務外，今年為提升服務品質，還設置能提供500多種商品的便利商店。

花蓮市長魏嘉賢說，市殯在民國65年啟用，近年有不少家屬反映，是否可以在館內設置商店，因距離最近店家還要1公里遠，相當不便，尤其館外道路車流眾多，也曾發生家屬為買用品發生車禍憾事，考量整體需求並突破相關法規後，首度在市殯內引進便利商店。

花蓮市公所殯葬所長陳柏欣說，便利商店礙於營業場所的特殊性，店員不喊「歡迎光臨」及「謝謝光臨」，還請民眾見諒，另考量無障礙需求，階梯處旁設有愛心鈴，有需求者只要一按，店長陳岸燕即可到旁服務。

魏嘉賢說，殯儀館多半給人莊嚴肅穆印象，近年市殯進行多項改革，增添人文關懷，為悲傷環境注入溫暖，便利商店的進駐，不僅滿足民眾需求，也因改變殯葬文化，提升服務品質，營業時間更配合治喪民眾需求，自清晨6點半延長至晚上10點，為因應祭拜習俗，也販售白飯及鴨蛋，提供有特殊需求者購買。

花蓮市殯便利商店今早正式啟用。（花蓮市公所提供）

花蓮市殯便利商店今早正式啟用。（花蓮市公所提供）

花蓮市殯便利商店今啟用。（花蓮市公所提供）

花蓮市殯便利商店今啟用。（花蓮市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
累爆！日本便利商店85％加盟主 週休不到1天
2019-11-06 18:40

累爆！日本便利商店85％加盟主 週休不到1天
有城牆？電商包裹淹沒超商 網笑：店員很厭世
2019-11-02 19:31

有城牆？電商包裹淹沒超商 網笑：店員很厭世
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
對健康構成嚴重風險 南韓前4大便利商店停售電子煙
2019-10-27 12:02

對健康構成嚴重風險 南韓前4大便利商店停售電子煙
全家科技概念2店 導入智能販賣機
2019-10-16 05:30

全家科技概念2店 導入智能販賣機
Mazda CX-30 跨界休旅試駕

Mazda CX-30 跨界休旅試駕

網友回應

花蓮縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播