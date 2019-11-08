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不單純？與友人約還款前 女子報案稱遭搶卻不做筆錄
2019-11-08 12:18:44
［記者王峻祺／花蓮報導］桃園市一名40歲王姓女子，昨晚約9點半報案稱，駕車行經花蓮新城火車站前，遭3名騎機車男子敲車窗攔下，被酒瓶砸頭，還搶走副駕駛座紙袋內的現金20餘萬元。警獲報後到場，發現王女僅手臂疑似遭玻璃劃傷，就醫後回到警局卻不願作筆錄，急迫離開行徑詭譎，警方不敢大意，正深入調查釐清。
警方表示，王女聲稱後腦勺遭砸，但到場僅見王女衣著乾淨，僅左手臂疑似有遭玻璃劃傷，經救護車到達，先將王女送醫包紮，確認無礙後返回分局釐清案況，現場採證有發現1瓶破酒瓶及少量血跡。
據了解，王女昨獨自開車從桃園至花蓮，準備償還友人10萬元借款，卻在雙方約定還款時間前，報案遭人用酒瓶砸頭搶劫，送醫時還一臉驚恐，經警方調閱附近路口監視器，發現她並無遭人尾隨，車內行車紀錄器也被關機，事後又不願製作筆錄急迫離開等行徑，懷疑王女有所保留，正調查供詞是否屬實。