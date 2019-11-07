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氣候變遷農業首當其衝 花蓮今年3作物受影響
2019-11-07 14:11:55
［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮區農業改良場今舉行氣候變遷成果發表會。場長杜麗華直言，氣候變遷農業首當其衝，花蓮今年就有西瓜、箭竹筍及金針等作物明顯受到影響，為對抗天災，除研發多項硬體技術抗災，更移轉至生物科技，發展多項「抗逆境」新品種作物。
台灣農業受全球氣候變遷，包括天候異常、病蟲害等影響，農損金額連年攀升，花蓮農改場面對極端氣候愈演愈烈的情況下，配合農委會政策投入抗災，研發多項防災作物及技術，因應氣候變遷的衝擊。
花蓮農改場長杜麗華說，花蓮農改場研發出數項抗逆境新品種，包括能同時抗3種病毒的南瓜及抗雜草的水稻品種；另也投入保種工作，已蒐集原住民特色作物種類將近300種品種系；為防範颱風危害，也開發出文旦防風罩及水平式防護網「百吉網」，減低青蔥3至4成損害。
花蓮農改場改良課長葉育哲說，今年花蓮共有3種作物受氣候變遷影響，導致農損，玉里、鳳林等地西瓜，因連日雨勢造成瓜果生長太快，內部來不及成熟就損壞；箭竹筍則因前一年雨量少，今年筍心萌發慢、甚至未抽出；金針也因暖冬溫度不夠冷晚開。
氣候變遷成果發表會，今天共分抗逆境新品種、植物保護技術與資材、自動化農機與加工技術、有機永續農業技術及農業環境教案與刊物等面向，與全台農友交流，並走入示範園區，進行防減災技術田間觀摩。