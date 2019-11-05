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失智長者化身柑仔店「頭家」 義賣二手商品

慈科大9月中旬，開設全台第1間設立在大專院校內的失智社區服務據點「瑞智憶學苑」，開放時間比照學生上課時段，週一到週五天天都有長照所和護理系學生協助照護。（記者王峻祺攝）

慈科大9月中旬，開設全台第1間設立在大專院校內的失智社區服務據點「瑞智憶學苑」，開放時間比照學生上課時段，週一到週五天天都有長照所和護理系學生協助照護。（記者王峻祺攝）

2019-11-05 22:55:34

［記者王峻祺／花蓮報導］慈濟科技大學失智社區服務據點，為失智長者開設1間柑仔店，邀平均年齡約76歲的13名長者化身「頭家」，義賣二手商品，從篩選、訂定價錢、貼標價貼紙、製作看板，到擺攤、收錢及找零全都不假他手，藉此提升認知功能及記憶力。

慈科大7月中旬，開設全台第1間設立在大專院校的失智社區服務據點「瑞智憶學苑」，開放時間比照學生上課時段，週一到週五天天都有長照所和護理系學生協助照護，且不收取任何費用，讓失智長者可有安全活動場域，家屬也能多點喘息空間。

「瑞智憶學苑」共照護13位失智長輩，最年長者92歲、最年輕者54歲，目前還開辦柑仔店，由長者擔任頭家，進行二手物義賣，鼓勵學員發聲叫賣。90歲李姓阿嬤還當場拉高嗓門「銅板價，很便宜！」笑說「這都賠本賣，賺不到錢。」

慈科大長期照護研究所長宋惠娟說，開辦柑仔店重點，不在於義賣金額多寡，而是要創造失智者長動手做的機會，像是整理物資、貼價錢等精細動作，都能透過觸碰物體，增加現實感與靈活度，並在算錢時，區分錢幣面額、金額，強化日漸退化的認知功能及記憶力。

護理科5年級學生李翊瑄說，失智阿公、阿嬤並非什麼都不能做，只是理解、動作較緩慢，需要有人引導，因此要更有耐心陪伴他們，幫助增加自信，感覺自己是被肯定、被需要的。

慈科大「瑞智憶學苑」開辦柑仔店，由長者擔任頭家，進行二手物義賣，鼓勵學員叫賣強化自信。（記者王峻祺攝）

慈科大「瑞智憶學苑」開辦柑仔店，由長者擔任頭家，進行二手物義賣，鼓勵學員叫賣強化自信。（記者王峻祺攝）

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