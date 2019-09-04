翻滾吧鶴岡文旦！50米超長溜滑梯 果實滾進搬運車好療癒

2019-09-04 15:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕翻滾吧，鶴岡文旦！知名「鶴岡文旦」產地瑞穗鄉鶴岡村，山坡地的文旦果園因採收困難、請不到工人，部落農民自創「溜滑梯採收法」，以50米長的農用黑網，沿坡地架設超長文旦溜滑梯，採下的文旦扔進黑網，只消1分多鐘就從山上蹦蹦跳跳「翻滾」、直達山下的農用搬運車內。鶴岡長老教會牧師Namoh‧ Arang（那麼好．ㄚ讓）把影片po網，超療癒的畫面令人心情大好！

下週就是中秋節，花蓮瑞穗知名鶴岡文旦最近忙採收，鶴岡基督長老教會阿美族牧師那麼好．ㄚ讓，在部落成立「鶴岡文旦形象館」，創「鶴岡文旦-鶴岡屋拉力部落」品牌，多年來協助不懂行銷的部落老農民賣文旦。

牧師說，今年節氣「白露」距離中秋節太近，為了提早搶市，產地工人都用搶的，但鶴岡位於山坡地的果園，即便日薪1600元也請不到工人。

原來，與教會合作的果園多位於山坡地，坡度超過30度相當陡，工人光是提著一桶20幾斤的文旦，在炎夏的山坡地爬上爬下「會累死人」，很多工人不願來。

工人難請，牧師去年突發奇想，在文旦果園以農民用來遮蔭的黑網架設「超長文旦溜滑梯」，發現效果很棒。他說，去年經驗不夠，黑網拉得比較平坦，不少文旦「溜滑梯」過程飛出去，損傷率超過4成，之後改良作法，把文旦溜滑梯的黑網綁成U字形，文旦們就可安全地「溜下山」。

此外，溜滑梯「終點」農用搬運車斗，也用黑網架設防撞設施，「約半小時就能採滿1整車」，採收效率大大提升，過去4天才能採完的區域，今年2天就完工。

他說，過去用人工提桶，不小心桶子在山坡地倒了，一下子就「滾到不見旦」，整桶損失掉，改用文旦溜滑梯後損傷率降低到1成左右，又可少請很多工人，節省農民成本。

牧師說，鶴岡文旦形象館已連續第4年有加拿大華人超市叫貨，6日將出口350箱到加拿大，但隨著中秋節愈來愈靠近，盤商收購價也一路下滑，很擔心文旦賣不完！目前仍歡迎消費者訂購，專線03-8871665，或臉書「鶴岡文旦形象館」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法