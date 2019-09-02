中秋月餅熱量高，糖尿病友這樣吃較安心

2019-09-02 15:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕中秋節將至，但對於廣大的糖尿病族群，常會有「不吃傷心、多吃傷身」的苦惱。為讓糖尿病友在中秋佳節也能吃出健康與美味，花蓮慈濟醫院舉行糖尿病病友聯誼活動，營養師范綱傑說，只要記得中秋飲食三大法則，「用飯換月餅」、「三少一多烤肉法」、「水果大一半，小一個」，就可快樂安心的歡渡中秋團圓佳節，又不用擔心影響健康。

范綱傑說，月餅組成為外層酥油、內層豆沙的內餡材料，過高的熱量與醣類攝取是糖尿病友的一大隱憂。以常見的蛋黃酥為例，其包裹鹹蛋黃、豆沙等內餡材料，一顆含有近280大卡，相當於一碗白飯；醣類更將近20公克的甜度，若有血糖問題的人應避免過量攝取，同時搭配血糖監測。

范綱傑建議，由於月餅不易有飽足感，一不小心就會攝取過量，建議糖尿病友應該一天以一顆月餅為上限，最好是分切淺嘗，同時「用飯換月餅」的概念減少攝取白飯、南瓜、地瓜、馬鈴薯等五穀根莖類；或是食用專為糖尿病患設計的無糖月餅，用代糖取代一般的糖，降低月餅的總糖量。

另外，中秋烤肉要把握「三少一多」的健康原則，三少就是少油、少糖、少鹽，一多則是多青菜，范綱傑說，其實許多蔬菜烤起來一點也不遜色，如筊白筍、香菇、青椒、絲瓜、玉米筍烤來味道香甜可口，不油不膩；掌握「用烤菜代替烤肉」、「避免加工食品」、「烤肉醬攝取要節制」等原則，除能減少熱量攝取，更可吃進大量纖維質等營養素。

而中秋節最常見的水果柚子，富含豐富的維他命C，具有抗氧化功能，能抗老、減輕壓力與穩定情緒，且高含量纖維，更能舒緩排便不易的症狀。范綱傑說，成人每日水果建議量為兩份，柚子六瓣（半顆）即等於兩份水果的熱量，建議糖尿病友一日攝取不可超過半顆柚子，否則會有血糖飆升或腹瀉的情形產生。

花蓮慈院新陳代謝科主任吳篤安說，中秋應景食品高油、高糖，糖尿病友中秋節飲食要謹守少油少糖少鹽原則；一星期最多兩次，一次一份約半顆月餅。若食用過多，則會引起高血糖反應，如口乾舌燥、頭暈等等，請病友多喝水，並減少下一餐的澱粉量，多攝取蔬菜，並配合醫囑來使用藥物，包括口服藥、胰島素針劑，依舊能在不過量的情況下，享用美食來過節。

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