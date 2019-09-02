還我同學！東華學生到香港經貿辦事處抗議 遭警衛驅趕

2019-09-02 12:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「還我同學、一起上課」！國立東華大學公共行政系20歲香港女僑生李倩瑩日前因參與抗議活動遭逮捕，目前住院治療。東華大學學生會除了上月底發表聲明「撐同學、撐香港」，今天早上還有學生自行號召北部大專生約20人前往港府在台的「香港經濟貿易文化辦事處」快閃、高呼口號抗議。

上月29日因涉及九龍深水埗警署的示威抗議行動，就讀東華大學公共行政系的香港籍學生李倩瑩在香港遭捕後被控暴動罪，目前受傷住院。發起抗議的東華大學學生會長許冠澤說，目前還無法直接與李同學本人取得聯繫，僅能透過家屬瞭解，也不知傷勢如何，只知道她這禮拜可以出院並到當地法院接受訊問。

許冠澤說，李同學在學校時一直非常關心香港反送中運動，6月份東華學生會舉辦聲援香港反送中活動時，李同學也前來參與聲援行動，之後暑假她回香港參與運動；他說，上月31日學生會接獲李同學被捕消息，學校下週一就要開學，但李同學人身受香港警察監控，並被港府要脅起訴與限制出境，確定將無法在下禮拜的開學週回到台灣上課；東華大學校長趙涵㨗則對媒體表示，有需要願意到香港作保。

抗議行動是在今天上午10點鐘左右到香港經貿辦事處，學生拿著「保障港生受教權、立即釋放示威者」、「臺港同學齊上課、共同爭取真民主」、「即刻同意五大訴求、創造香港自由民主」等標語，進入香港經貿辦事處所在的北市松高路統一國際大樓抗議，並高呼「即刻同意五大訴求、還我同學、一齊上課」等口號，但過程中遭到警衛驅趕，警衛也試圖搶走學生的麥克風，甚至還有發生肢體拉扯；而學生雖有準備陳情書希望遞給相關人員，但香港經貿辦事處並未有人員出面回應。

許強調，抗議的目的希望讓香港政府給予明確回應，保障來台求學的香港學生可以安然無恙地完成學業，更希望港府面對現實，不要再以暴力對待學生及示威者對於真民主的渴望。

4年前曾徒步環島的高中生許冠澤，今年5月當選東華大學學生會長，他說，上午的抗議與學生會無關，是他個人找了約20位北部地區的大專學生參與。他說，今天下午2點東華大學學生會、台灣學生聯合會將在陸委會召開記者會，希望早日協調讓李生回到台灣，保障她的受教權益。

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