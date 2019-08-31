反送中》校方證實 東華大學一僑生在港遭捕

2019-08-31 18:00

首次上稿 16:47

更新時間 18:00

［記者王峻祺／花蓮報導］東華大學公共行政學系20歲香港女僑生李倩瑩，29日因涉及九龍深水埗警署的示威抗議，在香港遭捕後被控暴動罪，校方今證實並發聲明，表示已請教育部駐香港代表就近表達關切，將持續關注提供必要協助；校長趙涵㨗也強調願意作保，盼李生能儘速釋放返校就讀。

據了解，李倩瑩暑假返港參與「反送中」遊行活動，29日被捕後，透過同為在台念書的港生聯繫東華大學學生會，希望能協助保留學籍，學生代表向東華港澳會詢問家屬聯繫方式，國際事務處間接得知後，整起被捕事件曝光。

東華大學今表示，校方獲知後的第一時間，已請教育部駐香港代表就近表達關切，目前李生有請律師協助處理，學校將持續關注，必要時再依相關規定提供李生最大關心，鑒於下週開學，盼望李生能儘速獲得釋放返校就讀。

東華大學學生會長許冠澤說，東華港生約計100多人，暑假期間有人返港參與遊行，目前傳出港生被捕消息，相當惶恐，但學生會始終立場堅持挺港，「嚴厲譴責港警暴力，要求香港政府儘速放人。」開學後也將串聯各校集氣持續挺港，望民主、人權終獲伸張。

東華大學學生會曾在6月12日舉辦聲援香港反送中活動，當時獲得百餘師生出面力挺，許多港生更站出來表達對港府的抗議，並在校園「湖畔廣場」撐起黃色雨傘、布條，集結聲援香港反送中示威，高呼「反送中、撐香港、今日不出聲，明日出不了聲！」

李倩瑩為挺自由香港，臉書頭貼也換成「FREE HONG KONG」，在暑期返港後，貼文不斷分享反送中相關新聞及關心人權議題，最後一篇公開貼文為8月22日，分享港媒新聞連結，關心元朗港鐵站的示威事件。

據港媒報導，有示威者在29日晚間集結圍堵深水埗警署，並以涉嫌鐳射筆照射警署內的警員，警方隨後進行驅散行動，共拘捕18名男女，有3人被控暴動罪，其中1人為就讀東華大學的20歲李倩瑩。

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