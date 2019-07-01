67歲還長高3公分！ 脊椎手術矯正側彎 走路不痛了

2019-07-01 22:08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕新北市67歲崔小姐多年來飽受脊椎側彎所苦，這幾年只有坐、躺可緩解，站著、走路都得忍受劇痛「一天吞3包止痛藥仍無法止痛」！崔小姐說，因為不要造成子女負擔，她決定「拚了」，到花蓮門諾醫院接受脊椎外科手術，術後狀況良好，不但原本歪斜前傾的脊椎獲得矯正，還長高了3公分，讓她非常開心「沒想過自己還可以長高」，術後仍在復健的她開心地說，術後想要去旅遊，完成手術前無法達成的夢想。

67歲的崔小姐外表和內心都相當活潑，但身體卻因長年脊椎側彎，讓她站著、走路都得忍受劇痛！她說，這幾年症狀愈來愈嚴重，無法站太久，每天吞3包止痛藥止痛，到後來已經藥石罔效，因脊椎變形，只有把背部貼緊牆壁站立才會稍微舒服些。她說，以後不希望靠孩子，因為腰椎愈來愈彎，再這樣下去內臟都萎縮，要被送療養院，不想走上這條路，她選擇動手術「拚了」！

主治醫師花蓮門諾醫院脊椎外科醫師凃振宏說，崔小姐的脊椎向前傾斜10公分、向右偏斜也有8公分，傾斜有47度，走路和站立時也有長短腳情況，因為前傾嚴重，身體只能勉強站立，檢查確定為「成年脊椎後凸側彎」。

他說，患者已67歲，手術風險較高，加上中老年人脊椎彈性較差，為求手術成功，整個手術過程中使用「多模式術中神經監視器」，可監控運動功能、體感覺、神經肌電圖，隨時若出現異常都可進行調整，手術第一階段先打骨釘，從胸椎打到骨盆，再進行截骨手術，將病人的脊椎側彎角度角度矯正到22度，身體回到中線，術後腰椎終於如正常人一樣前突，傾斜改善，成功達到矯正目的，身高也從149公分「長高」到152公分。

崔小姐接受手術住院19天，3月初出院，經過數月復健目前走路及姿勢已與常人差不多。崔小姐開心地說，如果沒有動手術，自己不會像現在一樣可以站得直挺挺，真的非常感謝，她希望每個受脊椎側彎所苦的人，都可以趕快接受治療，現在最大夢想就是趕快痊癒要去旅遊，希望享有優雅、有品質的老年生活。

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