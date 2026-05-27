竹北高鐵站周邊 增設322個機車格

竹北市在高鐵站周邊，增設了322個機車格。 （竹北市公所提供）

高鐵新竹站周邊機車位一位難求，有些佔用人行道、或把車塞在停車場的出車道上。竹北市長鄭朝方認為這樣有礙竹北市容，所以邀請縣府等權責或相關單位、里長共同會勘，還「越俎代庖」，以「汽車讓格機車」，配套「汽車轉停」周邊三公有停車場法，增設出了三二二格機車車位，想要解決亂象。

鄭朝方說，高鐵新竹站是新竹科技城的重要門戶，旅運量高居全線第五名，尖峰時段的通勤吞吐量更衝上全線第三高。然而站外卻長期因機車格嚴重不足，導致車輛擠佔人行道、硬塞出車道等，用路人寸步難行，也影響旅客對竹北的第一印象。

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然而周邊的P5（高鐵停2）、停6停車場，使用率雖高，但還沒滿載；另個P1（高鐵停9）停車場使用率卻僅三、四成，有充足空間可容納汽車。所以他會同縣府等會勘後決定越俎代庖，把復興二路與復興三路的路肩汽車格，跟水圳公園西北側、西南側旁的共四十八格改劃為機車格，釋出三二二個機車停車位，其中二六〇個收費格、五十四個免費以及八個是身障機車位，也因機車位的新增，讓原本受阻的人行道，得以重新還給行人。

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