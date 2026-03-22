藍竹縣初選》徐欣瑩打萬安牌 陳見賢疾呼團結

回應「萬事安欣」，新竹縣副縣長陳見賢陣營呼籲立委徐欣瑩，一起實踐初選公約，共促「團結共好」。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣長黨內初選廿五日起連三天舉辦民調，廿八日進行黨員投票。爭取提名的國民黨立委徐欣瑩，昨天再打「萬事安欣」牌，強調獲得台北市長蔣萬安二度同框力挺合拍宣傳影片，表示蔣萬安期待台北、竹縣未來都是科技治理且緊密互動。另位爭取提名的新竹縣副縣長陳見賢，則呼籲徐欣瑩實踐初選公約，不論結果如何，未來都要並肩支持最終提名人選，共促「和衷共濟、團結共好」。

25日起先民調再黨員投票

相對於藍軍內部的劍拔弩張，民進黨在新竹縣繼續鴨子划水中，各方看好可能代表綠營問鼎下任縣長的竹北市長鄭朝方，迄今仍三緘其口，始終強調他目前首要工作仍是繼續專注竹北市政。

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身兼新竹縣黨部主委的鄭朝方說，地方黨部正積極深入基層，了解地方民情，並就縣長人選向中央黨部建議。由於需兼顧整體布局，相關人選仍處於評估階段。

陳見賢辦公室昨意有所指地，懇託「黨內」和各界夥伴，關鍵時刻共促「和衷共濟、團結共好」局勢，讓團結成為國民黨前進的最強動力與正向力量，以回應支持者的期待和託付。隨後陳見賢也端上參選「牛肉」，直攻家有毛小孩或喜歡毛小孩的縣民，強調當選縣長會讓動保升級，建構動物友善城市。

徐欣瑩陣營則表示，蔣萬安以「台北、新竹共同生活圈」出發，強調徐欣瑩具備科技專業與執行力，有能力帶領新竹縣走向專業科技治理，共同喊出「施政要創新，台灣一定贏」，展現藍營北台科技連線的強大氣勢。這是蔣萬安繼春節拜年影片後，再度同框推薦徐欣瑩。

國民黨立委徐欣瑩衝刺黨內初選，昨天再打「萬事安欣」牌，找來台北市長蔣萬安同框。（徐欣瑩辦公室提供）

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