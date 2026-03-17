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    首頁 > 新竹縣

    竹縣鐵腕防飆 搜索拘提12人扣11車

    2026/03/17 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新湖警分局蒐證掌握改裝競速機車的騎手們在馬路上競速。（新湖警分局提供）

    新湖警分局蒐證掌握改裝競速機車的騎手們在馬路上競速。（新湖警分局提供）

    新竹縣警方遏止湖口、新豐地區難斷的改裝競速機車深夜飆車歪風，近日在新竹地檢署指揮下，跟新竹市刑大合作，以公共危險罪嫌為名，直接跨縣市搜索拘提鄭姓改裝車行業者、飆車騎手等十二名男女，查扣十一部涉案車輛，檢方訊後鄭男十萬元獲交保，其餘十一人各兩萬到五萬不等，統統限制住居。

    逮改裝車行業者、飆車騎手

    新湖警分局表示這波掃蕩連續在十三日深夜啟動，四十五名警力兵分多路到桃園、竹市、苗栗等地，搜索拘提包含改裝車行業者鄭男、鄭男所僱來租用麵包車載運改裝機車的胡姓女子，以及十名涉案男子，查扣十輛競速改裝機車、一輛載運改裝機車的麵包車，犯案用手機、帳冊等。

    追人追車 公共危險罪嫌查辦

    新湖分局表示，他們掌握這批人從去年九月起，每逢週末深夜時段，透過通訊軟體，騎著改裝競速機車聚集在轄內的省道台一線、台卅一線、台十五線以及台六十一線等路段，涉嫌封路競速、燒胎、翹孤輪等，危害地方安寧，地方臉書社團上也迭有民眾抱怨反映。

    檢警用「追人亦追車」戰略，針對現場違法、違規者直搗上游改裝車行，依刑法公共危險罪嫌查辦外，對到場飆車的騎手、借車給人飆車的車主等所涉及的危險駕車、無照駕駛，或任意改裝車輛設備等都一併依規開罰。

    警方查扣改裝競速機車。（新湖警分局提供）

    警方查扣改裝競速機車。（新湖警分局提供）

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