「客家瓦屋再生計畫」 客委會明年啟動

新竹縣新埔鎮保存完整的客家宗祠聚落，為讓更多的伙房大屋在生活中延續、在世代間流傳，客委會主委古秀妃宣布，將於明年啟動「客家瓦屋再生計畫」，以小規模、多案場的方向，支持客庄中願意持續維護老瓦屋與傳統聚落風貌的民眾與家族，透過成立老屋媒合平台，盤點客庄老瓦屋現況，組成修繕團隊，一步一步將客庄生活空間保存下來。

古秀妃前天到新埔鎮參訪家廟，與新埔宗祠博物館協會理事長范佐英、新竹縣文化局長朱淑敏等人，由各家廟管理人導覽建築風格及分享修復的心路歷程。

古秀妃指出，未來「客家瓦屋再生計畫」有三大重點，首先是擴大保存對象，針對一般人居住的伙房、大屋（尚未取得歷史建築或古蹟身分者），也可申請經費補助；其次是促進活化再利用，透過整修後的空間，媒合有使用需求的人，讓修復後的建築重新被使用、被看見。

最後是培育匠師技術，採「以修代訓」方式推動修繕，結合傳統工法與技術傳習，協助民眾與家族推動小尺度的修繕與維護工作，例如屋頂瓦片修補、樑柱補強、牆體整建與排水改善等項目，讓後生能在實作中學習匠師技藝，使客庄聚落風貌得以延續。

