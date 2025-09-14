為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　新竹縣

    住商群聚 竹北廣停13推BOT招商

    東元綜合醫院周邊住商林立，停車需求大，竹縣推動廣停13BOT案，預計24日召開招商說明會。（記者廖雪茹攝）

    東元綜合醫院周邊住商林立，停車需求大，竹縣推動廣停13BOT案，預計24日召開招商說明會。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/14 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府附近的東元綜合醫院，周邊住宅商辦群聚，現行廣停十三平面停車場無法滿足尖峰時段停車需求，縣府依據「促進民間參與公共建設法」等相關法規，推動廣停十三興建營運移轉案（BOT）案，鼓勵民間資金投入興建地下停車場，預計本月廿四日召開招商說明會。

    縣府交通旅遊處表示，竹北市縣福段二二四地號的廣停十三為廣場兼停車場，現提供汽車格六十五席及機車格三五五席。該區塊鄰近縣政二路、光明六路、光明九路，住宅商辦群聚，停車需求量大；但尖峰時段屢見違規停車、排隊等候停車位等情形，影響周邊交通順暢。

    交旅處長陳盈州指出，廣停十三經民間自提BOT案，縣府已完成可行性評估核定及地方說明會。此案基地面積約三六一二平方公尺，特許年限五十年，擬規劃地面層及地下二層，汽車格一百六十席以上、機車格一百七十席以上，全數開放一般公眾停車使用，沒有附屬事業開發。縣府希望藉由引進民間參與的技術、創意、效率及資金，增闢停車空間，提供友善人行步道空間與周邊廣場串聯，創造優質的生活環境。

