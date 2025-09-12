客家六箭 賴清德：逐一落實中

總統賴清德（右三）昨擔任義民祭典的主祭官。 （擷取自竹縣府官網）

2025/09/12 05:30

擔任總統後首次回到新埔義民廟參加祭典 並做簡單「施政報告」

〔記者黃美珠／新竹報導〕總統賴清德昨天參加新埔褒忠亭義民廟義民節致詞時說，他參選總統時提出「客家六箭」政見，都已逐一落實中，昨天是他就任總統後首次回到客家信仰中心的義民廟參加祭典，也藉此跟客家鄉親做簡單的「施政報告」，但可惜因時間有限沒法接受鄉親質詢，但他會安排時間跟大家溝通，讓國家更好。

請繼續往下閱讀...

義民祭首邀七姓公代表 展現族群融合

今年義民祭祭祀大典首度邀請當年曾跟客家族群一起平定林爽文之亂而犧牲的采田福地道卡斯族「七姓公」代表三仁壽、泉州厝閩南族裔代表~竹北東元綜合醫院院長黃忠山參加，展現族群融合的祭典新意義。

三仁壽說，這次義民祭關西聯庄輪值祭典區的邀請象徵族群融合，他們的祖先中也有不少人就葬在萬人義民塚裡，對他們後人來說也是一種尋根，七姓公的子弟大多支持，未來也會應邀出席每一年的春、秋大祭。

國家成立HA FOOD 分享客家美食

賴清德說，他的「客家六箭」是：公共客家、飲食客家、創業客家、青年客家、區域客家、國際客家；正逐一落實中。

以公共客家來說，現在客家話的傳承和推廣已能透過3C產品的App，學習更便利。飲食客家部分由國家成立「HA FOOD」的客家美食品牌跟大家分享，現有桔醬漢堡、擂茶磅蛋糕等廿一種客家美食被廣為銷售。

創業客家則提供從事地方和社會服務性產業者的創業基金；青年客家已在客委會成立客家青年諮詢委員會，從就學、就業、成家等各方面給予青年多面向的支持。

其中就讀高中職不管公私立都免學費，唸私立大有學費補助、低收入或中低收入戶家庭子弟還可獲加碼，住宿舍者有補助外，還幫公私立大學改建宿舍、一年三百億的租屋補貼也已嘉惠七十九萬人。

有想去國外開眼界逐夢的年輕人，目前也有「青年百億海外圓夢基金」，只要十五歲到卅歲都能爭取，最高補助兩百萬元。

義民廟神豬賽依舊是人潮關注的焦點。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法