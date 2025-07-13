普發1萬 陳自諒：變相選票操作？

2025/07/13 05:30

陳：應挹注改革與結構調整

〔記者廖雪茹／新竹報導〕立法院會前天三讀通過特別條例，匡列特別預算五四五○億元，並明定每人普發現金一萬元。中國醫藥大學新竹附醫院長陳自諒對此提問：用納稅人的錢，換得的是掌聲還是未來？他表示，對民眾而言，這筆現金可謂「天上掉下來的好消息」；但對一位長年關心醫療與財政永續的公民而言，「這真的是合理運用公共資源，還是變相的選票操作？」

陳自諒在臉書貼文表示，過去幾年台灣政府因稅收超徵，累積了上千億元的「歲計剩餘」。如何善用這筆資源，應是國會與政府展現施政格局的關鍵時刻。但很遺憾，這次選擇的方式是最簡單、也最無戰略意義的一條路。現金發放在短期內確實能帶動消費，緩解部分家庭的經濟壓力。但這筆龐大支出是否符合財政紀律？是否兼顧了世代正義與長期發展？是否有更值得投入的領域被忽視？陳自諒反問，健保財政吃緊、護理人力崩潰、地方醫院資源不足；醫師排班不均、基層診所撐不下去、台電虧損持續累積、能源轉型還在紙上談兵。這些難題，不正需要超額稅收來挹注改革與結構調整嗎？

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不該輕忽這筆支出對政治文化的長遠影響

他直言，更令人憂心的是這筆「一萬元」，發放時機恰逢罷免案激烈交鋒、政黨互鬥如火如荼，是否摻雜政治考量？是否成為「用納稅人的錢換掌聲」的工具？「我們不該輕忽這筆支出對政治文化的長遠影響。」

公共財政 不是舞台表演的煙火

陳自諒認為，公共財政不是提款機，更不是舞台表演的煙火。人民需要的，是一種對未來負責、對制度誠實的治理態度。如果政府選擇用一次性的歡呼來掩蓋深層的病灶，最終付出代價的，仍是我們的下一代。

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