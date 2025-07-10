為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹縣

    東茂智慧園區籌設 北埔憂搶水抗議

    2025/07/10 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕民間財團計畫在新竹縣籌設的「東茂智慧產業園區」，因用水和交通直接衝擊園區出入口的北埔鄉，業者昨天應地方要求召開北埔說明會，遭百餘名鄉親手捧著稻禾、「拒絕開發與民生農業搶水」等抗議標語抵制。縣議員王辰翔、鄉長莊明增直言，財團把整個區域型開發互相脫鉤化整為零做評估，難以真實呈現北埔可能受到的全面性衝擊，應用完整、區域型大範圍進行評估，才能使主管機關在政策面做出相對正確的判斷。

    代表會主席徐鏡明憂心業者未來改從竹東員崠淨水場供水後，勢必會有埋管工程影響台三線的用路安全，供水管一旦連通，枯水時，會不會反而讓人口較少的北埔送水去竹東？他說，其實竹東也已有鄉親擔憂搶水，而反對業者所變更的供水計畫。

    北埔水稻產銷班長謝鴻喜說，這個開發案將引入一萬五千人，北埔、峨眉加起來也才一萬三千人，原本每年九月就枯水的北埔大坪溪，屆時水資源怎麼夠分？

    「黃金水鄉」南埔村的社區代表張伊貝說，他們跟官方歷時十年才拚出能抗稻熱病的稻種，就是要打造北埔冷泉米，大家擔心一旦失去了農用水，北埔冷泉米就會跟著消失。

    開發業者則強調，他們取水來自員崠淨水場的上坪溪，且水利署去年、今年都未對大新竹水資源發出窘迫警告，現在又在蓋海淡廠，還有桃園新竹備援管線施工中，水資源應該無虞。他們不會引進製造業，每天三千多名員工的生活用水只有一一二公噸，非雨天區內的廢水全回收，遇雨如要放流，承諾會符合灌溉水質基準值的管制和品質要求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新竹縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播