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    首頁　>　新竹縣

    竹縣免試入學 逾95%留在大新竹

    2025/07/09 05:30

    〔記者黃美珠、蔡彰盛、張勳騰／連線報導〕一一四學年竹苗區高中免試入學昨天放榜，報名學生共計九八九二人；錄取學生總數九八八八人，錄取率達九九．九六％，其中竹苗區以第一志願分發計五二六四人，錄取率達五三．二四％，前五志願分發計九八四一人達九九．五二％。

    新竹縣府教育局表示，全縣今年報名免試入學分發的三七九七名學生中，有三七九五人獲得分發，錄取率九十九．九五％再創新高，而這些學生留在新竹縣、市高中職就讀者達三六三六人，佔了九十五．八一％，比去年再提高。

    竹市免試入學總錄取計三六一二人，錄取率達九九．九七％，其中以第一志願分發計一七○三人，錄取率達四七％，前五志願分發三五九○人，錄取率達九九．三九％，整體錄取率較去年進步。

    對分發有疑慮 可於今日申請複查

    苗栗縣有二三二四人報名，經統計有二三二四名學生獲免試入學分發，錄取率百分百。苗栗縣教育處指出，今年苗栗縣錄取一般生二一七三人、原住民學生六十一人、身心障礙學生九十人，錄取率達百分百，考生若對於分發結果有疑慮，可於今（九）日下午四點前，向免試入學承辦學校國立苗栗農工申請複查。

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