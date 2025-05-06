竹縣改善校園設施 2年投注27億

尖石國中無障礙校園坡道完工啟用。 （擷取自新竹縣府官網）

2025/05/06 05:30

補助國中小 提升周邊行車安全 優化無障礙環境 整建老舊校舍

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣近年人口穩定增長，即將突破六十萬人口，縣府近年來教育預算每年成長，補助各級學校進行設施改善與新建工程，優化各校校園無障礙環境，去年度投入的校園環境改善經費總額十八億一百萬餘元，今年預計將再投入九億多預算。

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去年耗資18億 預計今年再增逾9億

教育局表示，在推動學校周邊的交通安全改善工作方面，截至去年度已投入五億一六六二萬元，全面啟動校園周邊及行車安全改善計畫，其中新社國小、竹北國中、竹北國小及中山國小的交通安全設施已完成並啟用，十興國小和豐田國小則正在施工中，新豐國中、華山國中及安興國小也已提出計畫，目前正爭取中央經費。

推消防安檢 屋頂防水隔熱 更新運動設施

在改善無障礙設施部分，去年度補助廿六所學校共二五八七萬元，彰顯縣府對無障礙設施的重視，其中尖石國中與新湖國小依規範改善坡道，解決教學區與操場之間的高低差問題，提升日常通行便利性，並在緊急情況下提供安全逃生通道，落實以人為本的設計理念。

此外，縣府也全面改善老舊校舍與運動設施，逐年編列經費協助學校進行消防安檢、公共安全檢查、屋頂防水隔熱、廁所整建及偏鄉宿舍改善等計畫。去年度投入十二億五八五一萬元，透過這些改建，提升學生學習意願，並打造安全、健康且環保的教育環境。

去年度竹北近7億最高 竹東6.5億

據統計，去年度新竹縣校園環境改善經費總額十八億一百萬餘元，其中竹北市共七億九六七七萬餘元，竹東鎮共六億五六九二萬餘元，新豐鄉共九九七八萬餘元。

教育局長楊郡慈表示，今年度縣府預計投入教育預算九億三九八九萬餘元以上，其中國民教育部分約八億八一五二萬餘元，終身教育包括中央申請校園周邊暨校園安全改善經費合計四○三○萬元，特殊教育含無障礙改善等預計投入一八○六萬餘元。

新竹縣府推動學校周邊的交通安全改善，截至去年度，已投入逾五億元。 （擷取自新竹縣府官網）

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