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    首頁　>　新竹縣

    北埔南埔石爺祭 祈福遶境送紅蛋

    新竹縣北埔鄉南埔石爺祭中，參加石爺祈福遶境活動的小朋友們，傳承客庄「紅蛋添壽」習俗，送紅蛋給爺奶。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔鄉南埔石爺祭中，參加石爺祈福遶境活動的小朋友們，傳承客庄「紅蛋添壽」習俗，送紅蛋給爺奶。（記者黃美珠攝）

    2025/05/04 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣北埔鄉「二○二五石爺祭」昨天在南埔社區石爺公園登場，這場村落盛典不僅延續傳統，更融合了生態教育、環保創意以及在地文化，今年更首度由石爺引領出門遶境祈福，由「山狗太小隊」帶著象徵祝福的石爺紅蛋跟主題曲「石爺公公100問」，走入村落、深入人群，把祈福與溫暖送到每一戶阿公、阿婆的家門口。

    南埔社區發展協會理事長、也是南埔村長莊瑞山說，南埔石爺是大隘三鄉重要的孩童守護神，除了成年禮、換絭、脫絭等祭儀，石爺祭更是一年一度凝聚村民情感、連結世代的重要時刻。

    今天早上率先舉辦石爺挑戰賽，邀集十四歲到廿六歲的青年、青少年，跟在地耆老學習傳統農活，下午的祈福遶境，外加「山狗太小隊」的演出，還有北埔國中同學們製作的再生旗幟、環保劇偶，為文化活動注入新的創意與能量，串起南埔銀青之間對土地與環境的深刻連結。

    其中，祈福遶境的活動亮點就是，把石爺紅蛋送福到爺、奶家，這是延續客庄「紅蛋添壽」的習俗，要把健康與平安送給長輩。

    石爺祭也加入減廢行動，舉辦「免廢市集」，邀請鄉親把孩子長大後的玩具、閒置的生活用品或可再利用的小家電，只要狀況良好，都帶到市集交換。

    另外還有南埔綠植爺奶，讓村中長輩利用在地蕨類、國產木材以及居家容器展現創意做成盆栽。

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