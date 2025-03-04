人口增 竹東二重里籌建客庄交流中心

新竹縣竹東鎮公所擬在公5公園用地興建一座客庄生活交流中心，圖為完工模擬圖。（竹東鎮公所提供）

2025/03/04 05:30

擬在公5公園用地 規劃設幼兒園、圖書館、客庄客廳等

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮二重里有六大社區大樓正如火如荼興建中，未來將新遷入逾二千戶，但周邊缺乏公共設施，鎮公所研擬在公五公園用地興建一座客庄生活交流中心，獲客委會補助規劃設計費五○四萬元，期望以客庄客廳概念，創造老幼、青銀共享的交誼場域，凝聚社區意識與認同，進而促進在地客家語言、生活經驗及文化的交流與傳承。

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獲客委會補助規劃設計費504萬

竹東鎮長郭遠彰表示，竹東「外五里」因鄰近新竹科學園區和工研院，人口逐年成長，二重里公五公園周遭六大社區開發完成後，未來將達二四八○戶，但社區內公共設施缺乏幼兒園等場館，因此公所在公五預留東北角基地，將依照「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」，將現況需求整合為客庄生活交流中心。

鎮公所爭取客委會「客庄創生環境營造計畫」，獲補助規劃設計費五○四萬元，日前召開公聽會蒐集民眾意見，簡報指出，竹東地區二歲至學齡前幼兒人數約三五○○人，既有的幼兒園可收容總人數約三一○○人，收容人數供不應求，且全鎮目前僅有竹東鎮立圖書館，圖書館舍資源明顯不足。

民眾盼有銀髮課程、托嬰服務

初步規劃將在土地面積約九○一○平方公尺的公五公園上，興建二層建物的竹東鎮客庄生活交流中心，總樓地板面積共六○九坪。一層為公共性的空間，有客庄客廳、客家無人化親子圖書館、客家親子益智遊戲室和青年創生商店；二層為六間教室的幼兒園；屋頂層為開放遊戲空間；並將在建物旁邊約二二六坪空間規劃小型停車場。

民眾希望交流中心能多元使用，如開辦銀髮族課程、增加閱覽室、提供托嬰服務及適合青少年活動等。郭遠彰表示將參酌鄉親意見調整；至於提高樓層的建議，因此案配合公園的地貌設計，建築物將先規劃二層，以降低對環境的衝擊。

竹東鎮長郭遠彰在公聽會說明客庄生活交流中心。（記者廖雪茹攝）

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