台大竹北校區 啟動創新創業計畫

「竹北校區新型創新創業計畫」昨啟動，包括將優化碧禎館大樓。（記者黃美珠攝）

2024/12/14 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕台大校長陳文章、國發會主委劉鏡清、新竹縣長楊文科昨天共同啟動「台大竹北校區新型創新創業計畫」，預計五年內投入廿八億，成立次世代智慧立體國土資訊中心、會館暨生活服務設施，台大校友基金創投顧問管理公司，以產業創新總中心為平台，並爭取成為桃竹苗大矽谷計畫的一部分。

5年投入28億 爭取加入大矽谷

但楊文科致詞時吐槽質疑台大的執行效率，因光是台大竹北校區的大門就蓋了五年蓋不好。竹北校地自有償撥用後廿幾年不見發展作為，台大被鄉親罵是「最大詐騙集團」，縣府也連帶被罵「無能」。對台大要做前述建設，楊文科說「這個夢畫得很大」、但縣府會全力以赴配合。

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陳文章說，台大竹北校區大門月底就能完竣，拖那麼久是受COVID-19疫情影響。而五年投資廿八億的具體計畫各項資源已到位。明年一月會動工新建次世代智慧立體國土資訊中心，也會辦理台大校友基金創業投資管理顧問公司的登記並舉行股東成立大會，跟台大醫院也會合作蓋會館暨生活服務設施。

目前校方將跟教育部申請創新創業學程碩博士班、博士班後研究員，且會騰出碧禎館空間做創新創業使用。中期則規劃蓋前瞻聯合研發大樓、科技創研大樓（NTU Tech），長期計畫包括智慧醫療大樓、半導體量子中心大樓，聚焦智慧醫療、半導體量子科技，三期建設經費將超過百億。

「竹北校區新型創新創業計畫」昨啟動，預計5年投入28億。（記者黃美珠攝）

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