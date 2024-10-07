竹縣總圖搭鐵皮？ 文化局：鋁材質

竹北汾陽堂附屬建築為增建建物，因狀況不佳，暫以鐵皮屋頂修繕。（記者黃美珠攝）

2024/10/07 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣城市出現「鐵皮屋美學」？無黨籍縣議員邱靖雅昨天指出，民眾反映新竹縣總圖書館，跟當初與居民溝通的設計風格不同，也與東興圳格格不入，甚至總圖上層看起來像鐵皮建材。新竹縣文化局表示，新建中總圖的三、四樓建材是鋁，並非鐵皮。至於汾陽堂鐵皮屋處並非歷史建築的本體，是增建部分，因建物狀況不佳暫時修繕，未來會藉修復再利用計畫改善。

汾陽堂鐵皮屋屬增建

邱靖雅表示，民眾反映，新竹縣總圖書館跟縣府與居民共識：低密度開發、有禪意且與環境共融的設計風格完全搭不上邊，跟東興圳更顯得格格不入。

她說，民眾不滿縣府無視民意，又看到總圖旁歷史建築泉州厝汾陽堂被搭蓋鐵皮屋頂，對縣府的信心全失。

文化局說，新竹縣總圖三、四樓所用建材，是被譽為「綠色金屬」的鋁材質，並非鐵皮，整體造型設計融入東興圳周邊水岸空間，以及客家意象和新竹縣科技感。

環保鋁可無限次回收

建築師關惠尤說，團隊採用歐洲鋁合金烤漆鋁板，耐候性強，國際間普遍使用於公共建築上。用於總圖的RC、SRC搭配屋頂耐燃複層金屬和隔音材質，立面部分為烤漆鋁板、吸音材質以及乾式隔間系統，期能提升館內空間使用的安靜性。

其中鋁有「綠色金屬」之稱，可無限次回收。回收鋁的耗能僅需生產原鋁的五％，顯著減少二氧化碳排放，鋁的碳足跡也明顯低於玻璃增強塑料，且鋁的塗覆方式被認為是在金屬上塗漆最環保的工藝。

竹縣總圖上層被質疑搭鐵皮，縣府澄清是鋁材。（記者黃美珠攝）

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