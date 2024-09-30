竹東中興河岸彩繪 鄉親籲先整治河道

竹東鎮公所也委託廠商彩繪了學前橋、台泥公園、狗狗公園及樹杞林網球場等。（記者廖雪茹攝）

2024/09/30 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕貫穿新竹縣竹東鎮中心的中興河道，有竹東「母親之河」之稱，鎮公所團隊啟動中興河道水岸再造計畫，近日於東林橋至學前橋段水岸建築外牆進行彩繪工程，原本灰冷雜亂的外觀頓時色彩繽紛，成功引發民眾熱烈討論，但有不少鄉親期許：先把河道整治好！

東林橋至學前橋段 建築外牆繽紛

竹東鎮長郭遠彰表示，為轉扭民眾對於中興河道的負面印象，公所爭取到經濟部水利署北區水資源分署補助四百九十九萬元，以彩繪工程為水岸再造揭開序幕，針對河道旁民宅，先清除護岸雜木，建築立面整修之後塗上設計好的構圖。這次示範包括學前路三十七巷的五號到三十三號。此案也連結知名的竹東軟橋彩繪屋景點。

為使彩繪工程順利，推動初期他多次走訪各家戶，在里長等地方人士的協助下，與屋主面對面溝通，說明該計畫的理念作法及效益，取得屋主的支持參與。接著也在公所召開規劃會議，並透過具體的3D模擬演示，讓屋主預先體驗彩繪後的美輪美奐。

公所︰已編再造計畫評估規劃預算

工程八月七日開工，預計十月十五日完工。外牆的鮮艷色彩已引發熱議。有民眾認為配色太複雜，建議減量減法設計及綠帶串連；有鄉親建議先拆鐵皮；也有鎮民直言：再亮麗的外表，不如先把水整治乾淨，大家才會想在涼樹下停留休息。

對此，鎮公所主秘黃至銓表示，公所已編列一二○萬元，將進行「中興河道整體水岸再造計畫先期評估規劃」，內容包含整治復育。至於鐵皮屋，竹縣府交通旅遊處表示，因遭遇民眾陳抗，先前已完成執行的新竹縣竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間再造計畫後來有修正，未處理私有地的臨河岸建物。

郭遠彰表示，此案設計監造團隊有豐富的水岸及生態規劃實績，除了中興河道，公所另自編預算，彩繪了學前橋、台泥公園、狗狗公園及樹杞林網球場等，後續也會落實在其他的建設上，期待變身成為竹東新亮點，未來引領城鎮的生活美學。

新竹縣竹東鎮公所啟動中興河道水岸再造計畫 ，近日於東林橋至學前橋段水岸建築外牆進行彩繪工程，原本灰冷雜亂的外觀頓時色彩繽紛，引發民眾熱烈討論。（記者廖雪茹攝）

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