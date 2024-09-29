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不放棄任何機會 竹縣3特教師獲表揚

東興國中老師辛怡葳（左一）、成功國中教師林浩哲（右一）獲得教育部卓越特殊教育人員表揚。（擷取自竹縣府官網）

東興國中老師辛怡葳（左一）、成功國中教師林浩哲（右一）獲得教育部卓越特殊教育人員表揚。（擷取自竹縣府官網）

2024/09/29 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕教育部國教署在教師節前舉辦「一一三年卓越特殊教育人員頒獎典禮」，其中，新竹縣東興國中教師辛怡葳、成功國中教師林浩哲獲得表揚。投入教職卅二年的仁愛國中教師施靜泓，秉持「不放棄任何機會」的理念，則是榮獲新竹縣特殊優良教師的肯定。

林浩哲曾是家扶生 從事教職更關懷弱勢

縣府教育局表示，成功國中特教組長林浩哲，從小在新竹家扶中心協助下成長，深刻感受身處弱勢的無力感及渴望非同情的尊重關懷，一直都以特教生需求及彼此融合和相互尊重推動特教。從事教職十年來，他逐步將語資、數資、身障等特殊班級的行政業務、充實活動及普資交流聯誼建立並形成制度，去年身障及資優評鑑接連榮獲特優的肯定。

辛怡葳發願成特教師 將教材融入教學中

東興國中特教師辛怡葳原為普通班的國文教師，多年前因普通班孩子對身障學生的無心之言，發願成為特教老師，發揮影響力。她擅長將各類教材融入教學，也培育學生參加滾球比賽，更發表期刊論文、考取丙級技術士證照，都是在與學生、特教夥伴教學相長中累積的成果。

施靜泓重拾特教生學習動力 引導回正軌

仁愛國中教師施靜泓提到，外公是殘障人士，小時候希望未來能幫助有需要的人。擔任輔導主任時，她接觸比較多特殊孩子，總是想方設法引導，期盼重燃孩子學習的動力，堅持要讓孩子認識自己和世界的美好，勇敢地打造自己的未來。

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