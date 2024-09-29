引導逆境生 家扶感謝214扶持人

桃市府在易淹水地方設置抽水機，以備不時之需。（桃市府提供）

2024/09/29 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕二○二四年全國扶幼感謝暨表揚大會昨天於新竹縣政府大禮堂舉辦，家扶基金會感謝全國二一四位扶幼委員及楷模，其中，來自花蓮的自立青年陳明忠哽咽回首輟學的人生低潮期，幸遇家扶老師林素紀宛如「第二個媽媽」的鼓勵與陪伴，幫助他重返校園、重拾自信；而曾為扶助兒童的新竹扶幼委員蔡榮宗，從手心向上變成手心向下，投身家扶服務半世紀，成為家扶堅強的後盾。

衛福部政務次長呂建德、社家署副署長周道君及新竹縣副縣長陳見賢出席大會，向所有受表揚者表達感謝。

家扶基金會執行長周大堯表示，遍布全國的後援團隊是家扶成立七十四年來最堅實的夥伴，陪伴無數個家扶兒勇敢走過成長中的挑戰。

蔡榮宗獲認養人援助 14歲起當義工

現年六十四歲的新竹扶幼委員蔡榮宗，年幼時因父親病逝而成為扶助兒童，感念認養人的援助，本著施比受更有福的意念，十四歲開始在家扶中心當義工，陸續加入展愛隊、家友會及扶幼委員會，積極投入對弱勢家庭的關懷，也成為認養人，在家扶服務五十年。他說：「每個人一生都有很多職業與頭銜，但服務是永遠的志業，家扶人是最美的頭銜。」

陳明忠遇見家扶以後 擺脫惡劣環境

自立青年陳明忠回憶幼年家境清苦，為了生存，曾和姊姊與野狗爭奪市場魚販捨去的海鮮，一家人吃、住、睡都在十坪不到的空間，惡劣環境迫使他一度中輟。幸遇家扶老師林素紀和學校師長看見陳明忠的繪畫天份，鼓勵他回歸校園展現美術長才，以半工半讀，重回生活正軌；如今他在花蓮玉里開設甜點店，翻轉自己的人生。

表揚大會中，家扶基金會感謝陳永泰公益信託、華邦電子、美光科技、威剛科技、新竹市陳雲如慈善基金會及楊淑卿女士，各別在助學及認養的服務中挹注資源，成為行善的領頭羊。

全國扶幼感謝暨表揚大會昨在新竹縣政府大禮堂舉行。（記者廖雪茹攝）

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