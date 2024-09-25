失聯移工隱憂 湖口籲檢討懲罰機制

新竹產業園區大量移工進駐，新竹縣湖口鄉仁樂路周邊街道充滿異國風情。 （記者黃美珠攝）

2024/09/25 05:30

記者黃美珠／專題報導

新竹縣有一萬名外籍移工在新竹產業園區工作，去年七月起，湖口接連發生失聯移工拒捕持刀傷警、失聯移工宿舍失火致消防分隊長殉職，本月初又有失聯移工疑因開車門不慎，造成機車騎士一家三代三人輕重傷，引發鄉親不安，憂慮失聯移工可能對地方帶入更多負面效應。

連傳拒捕持刀傷警、車禍事故

湖口鄉長吳淑君說，失聯移工已造成地方社會治安、經濟就業、公共服務、環境維護、文化與社會融合等各面向的負擔和壓力，特別是危及鄉親性命的車禍事故，後續肇責釐清和求償都讓鄉親困擾不安，很多人陳情要求公所向上反映。

她籲請中央重視移工引進後的監督防逃機制、雇主責任和義務、工餘管理、脫逃後雇主跟移工的究責，對懲罰機制做通盤檢討。

非法媒介 中央擬提高3倍罰鍰

縣府勞工處表示，中央已從預防、查處以及政策三面向因應，也計畫修正就業服務法，針對非法僱用和非法媒介者，從現行依每「案」裁罰改為按「人頭」處分，且提高三倍罰鍰懲罰非法媒介者；也就是從現行每案罰十萬到五十萬不等，改為依所媒介的人數，每人各罰卅萬到一百五十萬不等，且一併加重相關刑責。

竹縣失聯移工2016人 跨單位查察

移民署新竹縣專勤隊表示，竹縣失聯移工共二○一六人，將依法會同勞政、警察等單位到外國人工作場所或疑有外國人工作的場所實施檢查外，也定期、不定期派員查察。

有員警私下表示，當前國家允許外籍人士像國人一樣自由買車，成為讓失聯移工得以安然移動的破口，因為竹縣警方就查獲多起肇事逃逸等刑案的涉案車輛，車主雖是合法外籍人士，但實際使用卻是失聯移工，平添治安隱憂。

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