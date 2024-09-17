改善道路品質 竹苗獲2億餘補助

2024/09/17 05:30

〔記者廖雪茹、蔡政珉／綜合報導〕新竹縣府工務處協助各鄉鎮市公所向中央爭取「提升道路品質計畫二．○」競爭型補助十四件工程，獲內政部於八月底核定總經費一億四千三百多萬元，其中中央補助一億一千七百多萬元，其餘為地方配合款，將陸續展開施作。苗栗縣府向內政部爭取補助總經費約九千萬，將在苗栗、頭份與竹南辦理「苗栗縣校園周邊及通勤路段易肇事路口改善計畫」，目前已報開工，預計明年二月完工。

新竹縣預計將改善竹北市六家五路一段、二段及六家七路等；竹東鎮東林路、長安路及三民路；尖石鄉玉峰村帛納外、錦屏村七鄰、義興村四至五鄰道路；新埔鎮義民路一到三段；新豐鄉各村聯絡道路；湖口鄉市區道路；北埔鄉中山路；關西鎮南和里七至八鄰里道路；峨眉鄉七星、湖光及石井村道路；五峰鄉大隘道路；橫山鄉豐田、橫山及田寮村道路等十一鄉鎮市都市計畫內市區道路。

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工務處長戴志君表示，許多道路鋪面老舊龜裂、標線模糊還有坑洞或排水不良，施工項目包含道路鋪面及危險路口改善、道路相關附屬設施改善、排水與安全設施改善、纜線地下化、建置寬頻管道及智慧交通設施、重新檢討道路標誌標線合宜性等。

苗栗縣府工務處養護科表示，獲核定將改善路口為苗栗市為公路與福興街路口至為公路與國華路口、中正路與天雲街路口至中正路與新光街路口、光復路與天雲街路口至光復路與中正路口、民族路與忠孝路路口至府東路與縣府路口，竹南鎮博愛街與功明街路口至博愛街與大營路口，以及頭份市文化街與中央路口至文化路與信東路二段路口等處。

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