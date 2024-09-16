紓解交通 竹北民代籲國1下方新增涵洞

竹縣議員提案建請縣府與高公局研議，於國1下方智慧二路處新增涵洞，緩解竹北交通壓力。（記者廖雪茹攝）

2024/09/16 05:30

楊梅至頭份段拓寬工程 18日將辦首場公聽會

〔記者廖雪茹／新竹報導〕交通部高公局將於九月十八日起至二十三日召開「國道一號楊梅至頭份段拓寬工程」興辦事業計畫第一場公聽會，桃竹地區共計八小場次；由於新竹縣AI智慧園區科技大廠今年底將陸續營運，讓該竹北區域交通緩解需求更加急迫，縣議員蔡蕥鍹接獲民眾陳情，建請縣府研議於國一下方智慧二路處新增涵洞。

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智慧二路到文忠路 縣府：效益不大

不過，新竹縣政府交通旅遊處處長陳盈州對此表示，高公局已經同意既有涵洞拓寬且納入楊頭拓寬工程經費中，此方案也是地方有共識後爭取高公局同意辦理。但從智慧二路新增涵洞到文忠路，需先進行可行性評估，文忠路兩側住宅區的道路只有八公尺，無法拓寬，若引導車流進入會對住宅區造成衝擊，加上工程經費龐大，初步評估效益不大。

高公局表示，楊頭拓寬工程公聽會，主要說明興辦事業概況、展示相關圖籍及說明計畫公益性、必要性、適當與合理性及合法性，並聽取土地所有權人及利害關係人意見。首場公聽會十八日上午十點和下午二點在竹縣湖口鄉勝利村活動中心各辦一場，晚上六點在竹北市斗崙里集會所。

AI智慧園區 科技大廠陸續營運

蔡蕥鍹表示，楊頭拓寬工程規劃於竹北交流道北側設置轉接道，提升整體運輸效能外，也可轉移車潮流量。但該區域車流量日益增加，現有涵洞已無法滿足用路人需求。此外，AI智慧園區位於交流道附近，其中智邦科技總部準備十一月開幕。縣府預估整座園區可帶來四千個就業機會，但四大廠商營運後尖峰時段恐造成交通大打結。

考量楊頭拓寬工程施作仍有一段期間，因此她提案邀請多位議員連署，建請縣府與交通部高公局研議，於國一下方智慧二路處或莊敬一路五四○巷底新增涵洞，藉以緩解交通壓力。同時發起網路意願調查，連署至明（十七）日截止，網址：https://forms.gle/s3KS3Mit4tL6J9bE6。

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