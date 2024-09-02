竹東地區7路線 捷乘客運接手

捷乘客運昨日無縫接駛新竹客運在竹東7條路線，大多數維持原行駛班次，配置8車有一半是無障礙車輛。 （記者廖雪茹攝）

2024/09/02 05:30

多維持新竹客運原班次 配置8車 一半是無障礙車輛

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹客運結束近一甲子的竹東站服務，由捷乘客運取得竹東地區七條路線經營權，昨在原公車站剪綵啟動，無縫接駛原路線，且大多維持原行駛班次，其中有三線更增加班次，配置八車有一半是無障礙車輛，希望提供更便利的無障礙運輸服務。

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交通部公路局表示，捷乘客運在竹東地區接手行駛的七條路線，包括5609竹東—珊珠湖（經北埔）、5625竹東—那羅（經梅花七鄰）、5626竹東—獅山、5627竹東—小南坑、5630竹東—清泉（經五峰）、5631竹東—八五山（經煤源）及5634竹東—中壢（經關西），行駛動線與停靠站位均與原本新竹客運相同。

花4個月無縫接駛 3路線增加班次

新竹區監理所所長吳季娟指出，因應新竹客運退出經營新竹地區公路客運路線，公路局及該所祭出因應方案，包括調整公路客運合理成本、提供業者聘僱駕駛補助、尋求新業者投入服務及轉型幸福巴士替代等。今年二月公告開放路線經營申請後，捷乘客運取得竹東地區七條路線籌備經營權，租用原站址並僱用原有司機，僅花四個月即無縫接駛，確保鄉親基本民行不中斷。

這七條路線大多維持原行駛班次，其中5609、5630A路線有增加平日班次，5634路線新增每日往、返程各兩班次，滿足鄉親搭車需求。

捷乘客運總經理陳順祿表示，捷乘客運已承攬關西鎮和五峰鄉兩處幸福巴士的營運，竹東線的通車，象徵捷乘在新竹縣的客運服務正式啟動，公司將盡最大的努力，提供鄉親舒適、安全和便捷的大眾運輸。

竹東鎮長郭遠彰表示，感謝捷乘客運進駐竹東，公所正在籌備竹東幸福巴士，討論包括柯湖路、光明路、學府路及高鐵新竹站等路線，會儘快上路。

五峰鄉長秋維書也感謝捷乘承攬五峰幸福巴士，服務好且延聘原愛心巴士司機，提供原鄉青年就業機會，獲得鄉親高度肯定。

縣府交通旅遊處處長陳盈州說，竹苗區司機欠缺，開闢新路線或增加班次相當困難，捷乘客運在南部服務廣受好評，歡迎民眾多加搭乘並給予支持。

詳細班次時刻表及無障礙班次，可至公路客運即時動態資訊網或下載iBus App查詢。

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