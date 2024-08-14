（竹縣）寶山拚觀光 規劃2條自行車道

寶山鄉計畫劃設的自行車道，將利用現有道路路面來施設。（寶山鄉公所提供）

2024/08/14 05:30

水庫悠遊線、水牛風情線 串連環島單車路網 並爭取建置YouBike

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公所拚觀光，繼舉辦路跑，鄉長邱振瑋說，也將積極建置YouBike，並規劃「水庫悠遊線」、「水牛風情線」兩條自行車道，跟全國環島自行車道路網串連起來，推動境內新的運動休閒風氣。

而全縣各鄉鎮如火如荼引入的YouBike，鄉長邱振瑋說，他們也已完成的評估報告，將向縣府爭取在行政中心及周邊重要觀光休閒景點設置站點，以涵蓋鹽港溪沿線與水庫周邊路網，讓寶山能真正成為竹科人療癒、休閒的後花園。

連接2水庫長7.3公里 還有支線6.9公里

邱振瑋說，目前寶山的道路雖有跟全國環島自行車道路網相連，但卻缺乏完善的自行車道，導致自行車動線跟周邊區域的連結中斷，公所打算透過原來的公路路面改善，劃設「水庫悠遊線」、「水牛風情線」兩線自行車道，連結環島一號線和內山環線。

其中「水庫悠遊線」全長七．三公里，支線長約六．九公里，主要連接寶山水庫與寶二水庫，並可延伸到竹八十三線，與北埔鄉的內山環線相連。

這條路線的平面道路路寬五到十二公尺不等，沿途已有停車場、景觀平台以及廁所等公共設施，未來將進一步增設指示牌、導覽牌以及QR Code，以提升騎行安全性與便利性。

沿鹽港溪水防道路 改善鋪面增休憩設施

「水牛風情線」全長約四．五公里，將沿著鹽港溪的水防道路鋪設，寬度約三．五公尺。路線經過新城橋、寶新路二段等地，最終連接台六十一西濱快速公路（環島一號線），沿途以自然景觀、在地文化風情而有名，目前的問題在於鋪面不良，公所將優化改善並增設安全標識、休憩設施。

至於寶山境內的水庫、茶亭廊道、農村景點以及客家人文資源，也將一併透過這個計畫串連起來展現。

新竹縣寶山鄉長邱振瑋（前排左）日前會勘鄉內2條自行車道路線，並聽取簡報。（寶山鄉公所提供）

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