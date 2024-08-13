（竹縣）湖口長安高球場開發 擬設產業園區

地方擔心產業園區的聯外道路長安路僅八米寬，如何能承受暴增的車潮？ （記者廖雪茹攝）

2024/08/13 05:30

法拍新業主到社區蒐集意見 議員憂環境重大衝擊

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉長安高爾夫球場法拍由三個新業主得標，新業主之一昨天在長安社區活動中心召開「新楊科技產業園區」環境影響評估公開會議，當地四名議員口徑一致，都憂心開發案未來將對環境帶來重大衝擊，且地方紛傳言「黃土變黃金」，但縣府卻未派員出席，要求主關機構務必嚴格把關。

黃土變黃金？ 民代要求嚴格把關

開發單位碩福投資公司表示，該環評會議依規召開，主要是蒐集當地民眾意見和建議，提供專家學者作為研擬環評說明書的參考，後續正式向縣府提出計畫迄動工前，還會召開相關說明會。

縣府環保局和產業發展處表示，該會議為前置作業，待開發單位正式提出計畫，絶對會依相關規定嚴格審查。

草地轉設工廠 擔心污染、交通負荷

縣議員何建樺、羅美文、吳菊花、陳栢誠都說，長安村相當純樸，球場原本大片的草地，未來恐變成工廠林立，開發期間和未來營運都會帶來空氣、水和廢棄物等污染，且聯外道路長安路僅八米寬，也是長安國小學童通學廊道，如何能承受暴增的車潮？四名議員都不滿縣府主管機關未派員出席，業者的報告，鄉親未必都明瞭，擔心簽到只是替業者開發程序「背書」。

民眾質疑「畫小」闖關 促併案審查

前竹北市民代表許育綸表示，產業園區開發三十公頃以上須送經濟部審核，新業主想轉作產業區，疑似刻意將面積壓在三十公頃內，趁國土計畫法功能分區實施前闖關，恐帶給休閒區的景觀、水源及交通上的衝擊，縣府應強力要求該三案與附近分區已變更的兩案，併案審查。

產發處表示，依產創條例申請設置產業園區，程序包括現場會勘、召開公聽會、提出可行性規劃，經初步審查通過，進入非都市開發計畫、環評或水保審查等，全部通過後才會核定設置。

湖口鄉長安高球場法拍後，新業主之一昨到社區召開產業園區環境影響評估公開會議。 （記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法