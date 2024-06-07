竹縣到9月初 還有3場補選

新竹縣選委會統計，本屆五合一選後迄今，已辦六場補選，從議員、鄉代到村長都有，未來還有三場待辦。（資料照，記者黃美珠攝）

2024/06/07 05:30

5合1選後已辦6場 尚有關西新力里長、新埔鎮代、芎林鄉代3場選舉

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣議會第七選區（芎林）議員補選剛在上週六落幕，新竹縣選委會盤點接下來到九月初，縣內至少還有關西、新埔以及芎林鄉的里長或鎮（鄉）民代表必須辦理補選，原因除有違反選罷法被提起當選無效確定，也有人涉貪被解職，還有因補選晉級成為新科議員，留下的代表會遺缺必須補選。

違反選罷法、涉貪等原因解職

縣選委會表示，根據地方制度法，鄉鎮市民代表和村里長因故出缺，當所剩任期還有一半以上；代表部分的缺額席次也同時達到總席次十分之三以上或在同一選舉區過半以上時，都須補選。

本屆五合一選舉之後，實際已辦了六場補選作業，有村里長、代表以及縣議員，發生的原因除當選人涉貪或涉賄被解職，另就是有人當選後不幸因病往生；較特別的就是某村長當選人原獲任職的分公司同意「兼差」多一份收入，但最後為總公司所否決而請辭。

每場選務花費都要幾十萬元

後續依序還將有關西鎮新力里長、新埔鎮代會第二選區以及芎林鄉代會第二選區的補選作業要執行，每場選務花費少說都要幾十萬元，經費多寡除看選區大小、公民投票數多少，另也涉及投開票所數的數量及其必須投入的選務和維安人力。

七月之後的三場補選，首先登場的就是關西新力里長，原當選者張瑞洲因被查獲涉嫌操作幽靈人口，刑事部分雖尚未定讞，但民事當選無效之訴已判決確定，關西鎮公所在四月底已解除其職務，計畫在七月廿日投票。

新埔鎮代會第二選區鎮代范振葵則被控涉嫌詐領出席等費用，被判有罪後於五月中定讞；芎林鄉第二選區則因副主席陳星宏躍升為新科議員。兩人所留下的任期都還有兩年以上，且兩人的選區缺額都在一半以上。

所以新埔鎮公所計畫在八月三日投票補選，芎林鄉公所則規劃在八月底或九月初擇某個週六舉行。

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