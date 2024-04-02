竹縣自行車車禍暴增 今年已55件

今年迄今，新竹縣竹北市發生了多起死亡車禍，縣議員吳旭智要求縣府檢討改善。（記者廖雪茹攝）

2024/04/02 05:30

傷亡比去年同期增近5成 縣府︰竹北9路廊實施「人車共道」

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年以來，新竹縣發生八起車禍致死的事故，而竹北市等地YouBike使用率高，連帶自行車車禍件數也暴增，受傷騎士以青少年學生族群最多，引發議員們關切；新竹縣政府表示，已於竹北市九條自行車熱門路廊實施「人車共道」，將持續透過工程、宣導、教育及執法等措施，提升行車環境的安全。

受傷以青少年學生最多

縣議員吳旭智表示，今年以來新竹縣整體車禍傷亡人數有所下降，然而自行車行車的事故與受傷人數卻逆勢飆升，以上月中華路、興隆路發生的死亡車禍為例，自行車與大貨車、客車爭道現象頻繁，安全隱患不容忽視。他要求縣府在五月前盤點檢討所有自行車道的現況與問題，並訂出改善期限。

議員促檢討並訂改善期限

交通隊統計，今年一至三月自行車事故共五十五件，受傷共六十七人（其中兩人死亡），與去年同期四十五人相較，增加二十二人，增幅四十九％；受傷騎士以十三到十七歲最多，而碰撞型態為同向擦撞最多，路口交岔撞及自摔自撞其次。

交通旅遊處表示，自行車屬慢車的一種，原則應行駛於道路。依規定人行道淨寬度超過二．七公尺時，自行車道可設置於人行道，目前竹北市光明六路東一段、興隆路河堤側設有「自行車專用道」；人行道淨寬度超過二公尺可設置「人車共道」，但自行車騎乘時仍應禮讓行人優先通行，並禁止騎乘騎樓。

縣府去年盤點公共自行車的熱門騎乘路廊，已優先於新竹高鐵站及六家車站周邊等地，包含竹北市勝利七街、勝利八街、自強南路、自強北路、復興二路、復興三路、嘉豐五路、嘉豐南路等八條道路，設置「人車共道」標誌，今年再納入嘉豐十一路。文興路一、二段因路幅未達條件，由工務處另行研議。

除了宣導民眾正確騎乘自行車觀念與應遵守交通規則，警察局也會加強取締自行車酒駕、闖紅燈、逆向行駛、未戴安全帽、不依規定擅自穿越快車道及行駛快車道等違規行為，以期降低事故發生率。

竹北市除了光明六路東一段、興隆路河堤側設有自行車專用道，已盤點9條道路設置「人車共道」標誌。（竹縣府提供）

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