竹縣兒童月FUN開玩 活動27場

新竹縣吉祥物皮皮獅見面會，昨特別以小旅行方式辦理，前進尖石那羅灣休閒農業區，讓粉絲認識金盞花、手作DIY花環圈。（竹縣府提供）

2024/04/01 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎接四月兒童節，新竹縣政府社會處透過公私協力合作推出「快樂兒童月 竹縣FUN開玩」系列活動，四月一日起至三十日共舉辦二十七場活動，包含親子互動繪本時間、嬰幼兒主題課程、親子攀岩及歡呼兒兒童節畫展等，邀請大朋友、小朋友熱情參與。

辦畫展、繪本時間、攀岩

縣長楊文科說，竹縣十二歲以下嬰幼兒及兒童約占總人口十三．五％，縣府針對年輕族群的需求，積極打造「托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間」友善環境。社會處自四月推出「快樂兒童月竹縣FUN開玩」系列活動，期喚起社會關注兒童權益，創造友善兒童的幸福竹縣。

首先登場的「歡呼兒兒童節畫展」，四月一日起於竹北市的享平方購物中心二樓公益空間展出，邀請社會大眾一同關注長期使用呼吸器來維持生命的身心障礙孩童。竹縣五區社福中心、托育資源中心及親子夢想館等，四月將辦理共計二十七場兒少及親子活動，希望提升親子間互動，促進家庭和諧。報名資訊，請上新竹縣政府社會處官網查詢：https://social.hsinchu.gov.tw/。

吉祥物皮皮獅帶遊金盞花海

另外，新竹縣吉祥物皮皮獅時常透過網路，在FB粉絲專頁及IG發布各種旅遊及美食資訊，去年推出皮皮獅見面會場場秒殺，更有鐵粉在「竹縣好好玩」粉絲團許願，希望皮皮獅開團小旅行，因此縣府與那羅灣休閒農業區異業合作推出金盞花小旅行，昨由皮皮獅帶領大小朋進入金盞花海，認識金盞花、手作花環圈、親自採摘金盞花。金盞花季預計到四月底，每週五、六、日開放購票入園。

新竹縣吉祥物皮皮獅展現竹縣觀光大使的萌力。（竹縣府提供）

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