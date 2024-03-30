竹縣古蹟李崠山古堡 遭休旅車闖林道

陳姓山友上李崠山古堡，發現竟有人開休旅車上山，直達古堡遺址附近。（陳姓山友提供）

2024/03/30 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣海拔最高的縣定古蹟—李崠山古堡，自然生態及古堡文化資產價值珍貴，日前卻遭人大剌剌直接開休旅車進林道，新竹縣政府文化局廿八日邀集相關單位和專家學者現場勘查，將加強管理維護，先設立告示牌，再研議設置路擋等事宜。

本報日前獨家報導，陳姓登山客上李崠山古堡，發現竟有人開休旅車上山，直達古堡遺址附近，不僅植物慘遭輾壓、昆蟲鳥獸受到驚嚇，沿途山友更被迫吸廢氣，希望主管機關在登山口設置欄柵或路障。

文化局邀集縣府原民處、林業及自然保育署新竹分署、尖石鄉公所等現勘。文化局表示，李崠山步道現由尖石鄉公所維護、古堡則由新竹分署負責，雙方都會派員進行環境整理及監測記錄工作。

與會學者指出，尖石TAPUNG古堡（李崠隘勇監督所）因當初就地取材快速搭建，古堡上層的磚材是運用周邊黏土，搭設臨時簡易窯體燒製而成，燒製品質不佳；又因山區日夜溫差大且日照強烈，牆體風化與裂損程度比一般建物嚴重。

為延緩建物損壞速度，學者建議可從環境控制著手，每月定期除草、植生修整，避免古堡遭植生破壞，並持續觀察，改善周邊土壤流失問題，以確保古堡基礎穩定；針對古堡常有民眾攀爬傷及古蹟之虞，建議設立告示或監視器。

對於有民眾擅自開車上林道，尖石鄉公所表示，因登山口附近及步道沿線有部分區域為私有土地，如設置路擋仍須協調，初步會先設立告示牌，再舉辦說明會與當地部落溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法